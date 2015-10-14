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۲۲ مهر ۱۳۹۴، ۱۷:۱۳

افتتاح ۶ ایستگاه جدید پایش هوا در مشهد

افتتاح ۶ ایستگاه جدید پایش هوا در مشهد

فردا باحضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ، شش ایستگاه جدید پالایش آلاینده‌های شهر مشهد به‌طور هم‌زمان آغاز به کار می‌کنند.

  به گزارش خبرگزاری مهر، افزایش تعداد ایستگاه‌ پالایش آلاینده‌های شهر مشهد از‌جمله مصوبات کارگروه کاهش آلودگی هوای استان است که در همین راستا با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور به‌طور هم‌زمان از فردا راه‌اندازی می‌شوند.

همچنین افتتاح سامانه«دیده‌بان سبز»، کلنگ‌زنی نخستین هنرستان جم(جامع محیط زیست) و راه‌اندازی گشت‌های کنترل آلاینده‌های زیست محیطی نیز در سفر یک روزه معصومه ابتکار به شهر مشهد انجام خواهند شد.

معصومه  ابتکار فردا در نشست تخصصی کارگروه کاهش آلودگی هوای مشهد و کارگروه نجات کشف‌رود در استانداری خراسان رضوی و نشست شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت با حضور نخبگان صنعت، معدن، کشاورزی و تجارت نیزشرکت خواهد کرد.

پایان سفر یک روزه دکتر ابتکار به شهر مشهد هم، نشست با اصحاب رسانه است که پنجشنبه شب در مرکز آموزش و پژوهش اتاق بازرگانی مشهد برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2941072

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