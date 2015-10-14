کاری کنیم که هیچ فردی در این شهر شکم خالی سر بر بالین نگذارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف طی سخنانی در اردوی جهادی مدیران محلات و مسئولان خانه های جهاد شهر تهران که در محل اردوگاه شهید میرحسینی برگزار شد، ضمن تسلیت فرارسیدن ماه محرم به راه اندازی خانه های جهاد شهر تهران در سرای محلات اشاره کرد و گفت: ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیش از یک سال را بدون جنگ گذراندیم و مدیران خانه های جهاد باید یک کار کارشناسی انجام دهند تا مشخص شود این انقلاب و مردم از ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ تا شهریور سال ۱۳۵۹ چه کاری انجام می دادند؟

وی تصریح کرد: خانه های جهاد سرای محله و مدیران محلات می خواهند همان کاری را انجام دهند که مردم از ۲۲بهمن سال۵۹ تا آغاز جنگ تحمیلی انجام دادند. اگر دشمنان انقلاب، صهیونیست ها و توطئه آمریکا این جنگ را به ما تحمیل نمی کرد، فضای کار در آن دوره فضای سازندگی، برادری، مبارزه با فقر و فساد و حل مشکلات مردم بود؛ البته که دفاع مقدس نیز برکات خودش را به دنبال داشت.

شهردار تهران تصریح کرد: در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی همه بچه های انقلابی این کارها را در مساجد انجام می دادند و با آغاز جنگ تحمیلی نیز به دلیل آنکه جبهه دیگری برای دفاع مقدس باز شد، به جبهه نبرد حق علیه باطل رفتند؛ امروز نیز مجاهدت، مبارزه و جهاد ما این است که به امورات مردم رسیدگی کنیم.

قالیباف تصریح کرد: در آن زمان مردم پنج شنبه ها در محلات جمع می شدند تا همه به صورت صلواتی برای جمع کردن میوه باغات و درو کردن محصولات کشاورزی کمک کنند. همچنین در فصل مناسب به روستاها راه می کشیدند و در شهرها همه نیازمندان اطراف خود را شناسایی می کردند تا به صورت دسته جمعی برای حل مشکلات آن ها تلاش کنند.

شهردار تهران تاکید کرد: ما در سرای محله و خانه های جهاد شهر تهران می خواهیم همان کارهایی که در آن مقطع زمانی در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی انجام دادیم را انجام دهیم، البته که امروز فناوری، ارتباط، تجربه، علم و دانش نیز آمده است و باید از این موارد استفاده کنیم تا بتوانیم این رویکرد ها را محقق کنیم.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: سرای محله هر کاری را که انجام می دهد، جوهره آن کار باید مسئولیت اجتماعی باشد و مسئولیت اجتماعی نیز به معنای عهد دینی است تا انسان خودش را در مقابل دیگران مسئول بداند.

قالیباف با تاکید بر این که مساجد نباید تنها محل خواندن نماز باشند، تاکید کرد: مساجد باید همه امورات مادی و معنوی محله را برطرف کنند و اینکه می گوییم سرای محله با تفکر مسجدی کار خود را دنبال کند نیز به همین خاطر است؛ چرا که امکان انجام برخی کارها در مساجد وجود ندارد اما می توانیم آن کار را در سرای محله و با تفکر مسجدی و جهادی انجام دهیم.

وی تاکید کرد: در این مسیر کاری که انجام می دهیم باید با رویکرد مشخصی باشد و این کار را باید از یک جایی آغاز کنیم. این در حالی است که ساز و کار دنیا به حدی پیچیده است که گاهی فراموش می کنیم که بنده خدا هستیم، خداوند ما را هدایت می کند و روزی، مرگ، زندگی، عزت و ذلت ما دست خداوند است.

شهردار تهران در ادامه خطاب به مدیران محلات و مسئولان خانه های جهادی تصریح کرد: شما برای انجام ندادن یک کار می توانید ده ها دلیل منطقی بیاورید که همه از شما بپذیرند، اما روحیه جهادی یعنی اینکه به مردم خدمت کنیم و اگر صد ها نفر هم چوب لای چرخ ما گذاشتند و مانع شدند، همین که خدا ما را می بیند و به مردم خدمت می کنیم، کفایت کند.

قالیباف یادآور شد: اگر برای تنظیم خودمان با دیگران در زدوبندها بیفتیم، در دنیا و آخرت بدبخت هستیم اما ما در فرهنگ قرآنی یاد گرفته ایم که اگر بنده ای رابطه خودش را با خدا درست کند، خداوند نیز رابطه این بنده را با همه خلقش درست می کند.

وی افزود: هیچ کدام از این مباحث دلیل نمی شود که ما به صورت ساختارمند حرکت نکنیم، اما اساس این روحیه و باور است که باید ساختار را تحت تاثیر قرار دهد. گاهی امکانات فراوانی را هم در اختیار داریم اما هرچه تلاش می کنیم، خروجی مد نظر را به دنبال ندارد. این درحالی است که فرق کارکرد و فعالیت در همین است و کار بابرکت آن است که انسان برای تحقق هدف مشخصی تلاش می کند و این کار با برکت نیاز به روحیه جهادی دارد.

شهردار تهران با تاکید بر اینکه سرای محله با خانه های متعدد خود باید پناهگاه و محل اعتماد مردم باشد، تصریح کرد: مهم ترین محل تماس شهرداری با مردم سرای محلات هستند و در این کار باید فعال باشیم نه منفعل. در عین اینکه مدیریت محله نباید هیچ ارتباط ساختاری و سازمانی با شهرداری داشته باشد و در سلسله مراتب اداری شهرداری قرار بگیرد.

قالیباف ادامه داد: اگر در سرای محله به درستی در مدار قرار بگیریم و برای ارتقای کیفیت زندگی در شهر تهران تلاش کنیم، می توانیم اثربخش ترین کارها را انجام دهیم. در این بخش حتما از بسیاری از سازمان های دیگر اثرگذارتر خواهیم بود و در این زمان است که خداوند به شما عزت داده و مشکلات شما را حل خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: مهم ترین وجه ممیزه کشورهای اسلامی و غیراسلامی این است که اگر ما در شهر بزرگراه، پل، تونل، مترو و... می سازیم، هدف ما این است که همه مادیات را فراهم کنیم تا مردم به نقطه ای از آرامش برسند که بتوانند عبادت و بندگی خدا را انجام دهند و زندگی ای برخواسته از فرهنگ قرآنی و اهل بیت (ع) داشته باشند.

شهردار تهران خاطرنشان ساخت: یکی از مواردی که زیبنده شهر نیست و می توانیم آن را حل کنیم، فقرزدایی از شهر بدون دریافت هیچ کمکی از دولت و بدون استفاده از پول شهرداری است. در این میان باید از ظرفیت شهرداری برای فقرزدایی استفاده کنید اما از پول شهرداری استفاده نکنید همانطور که سرای محله یک ظرفیت است که در اختیار شما قرار دارد.

قالیباف همچنین گفت: می توانیم کاری کنیم که هیچ فردی در این شهر شکم خالی سر بر بالین نگذارد و هیچ کس بی خانه نباشد. در ادامه مسیر ده ها اقدام اینگونه وجود دارد که می توانیم دست به دست یکدیگر داده و این مسایل را حل کنیم.