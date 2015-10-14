آخرین جزئیات پرونده حقوقی منا/ درخواست ایران از صلیب سرخ جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، الهام امین زاده عصر چهارشنبه در نشستی خبری در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت حقوقی کشته شدگان ایرانی در حادثه منا گفت: ستاد پیگیری حقوقی با حضور حقوقدانان، وزارت کشور، سازمان حج، وزارت ارشاد، وزارت خارجه و وزارت اطلاعات تشکیل شد و قرار شد تمامی مستندها جمع آوری شود.

وی افزود: از این رو از صلیب سرخ جهانی و هلال احمر خواسته ایم تمامی اسناد و مدارک خود را مبنی بر اینکه استانداردهای امداد و نجات در مناسک حج رعایت شده است یا خیر به ایران بدهند.

همچنین این درخواست هم از شورای حقوق بشر و کمیته حقیقت یاب شده است. البته مجبور شدیم به دلایل شرعی هر چه زودتر کشته شدگان را تحویل و دفن کنیم اما پزشکی قانونی با تشریح اجساد، نظر خود را اعلام کرده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: پرونده در دادستانی تهران و وزارت اطلاعات مفتوح است و هم اکنون در حال گرفتن وکالتنامه از خانواده قربانیان هستیم. همچنین بیمه هم به دلیل داشتن پوشش حوادث و عمر برای زائران دچار مشکل شده و باید شکایت کند.

وی افزود: برخی از خانواده ها حتی به دنبال پول بیمه نیستند و فقط می خواهند عاملان اصلی مجازات شوند. در این خصوص از مراجع عظام هم استعلام کردیم که آیا خسارات مادی و معنوی جزء دیه محسوب می شود یا باید جداگانه محاسبه شود.