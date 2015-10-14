نماینده گلستان تیم های همگروه خود در لیگ برتر هاکی سالنی را شناخت

اسفندیار صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نهمین دوره رقابت های لیگ برتر هاکی سالنی (جام خلیج فارس) امروز (چهارشنبه) قرعه کشی شد و نماینده گلستان تیم های همگروه خود را شناخت.

صفایی افزود: در این دوره از رقابت ها ۱۳ تیم حضور دارند که گلستان همچون سال های گذشته در این رقابت ها تیمداری کرده است.

وی درباره قرعه نماینده گلستان در این رقابت ها بیان کرد: این رقابت ها در یک گروه هفت و یک گروه ۶ تیمی برگزار می شود که گلستان در گروه نخست با تیم های سمنان، همدان، لرستان، مرکزی، نفت و گاز گچساران و قزوین همگروه شده است.

وی ادامه داد: در گروه دوم نیز ۶ تیم شهرداری اراک، شهرداری تبریز، ایلام، آذربایجان غربی، کرمانشاه و قم حضور دارند.

سرپرست هیئت هاکی گلستان خاطرنشان کرد: مرحله نخست این رقابت ها در گروه نخست از ۱۱ تا ۱۴ آبان به میزبانی همدان برگزار خواهد شد و در پایان دور رفت و برگشت از هر گروه، سه تیم به دور بعدی صعود می کنند.

صفایی خاطرنشان کرد: گلستان که به نام هیئت هاکی در این رقابت ها شرکت کرده است در دوره گذشته به عنوان هفتمی رسیده بود.

وی با بیان اینکه «رسول باباصادقیان» هدایت تیم هیئت هاکی گلستان را بر عهده دارد اسامی ۱۵ بازیکن تیم را به شرح زیر اعلام کرد:

اشکان رویان، آرمین بابایان دنگلانی، سید محمد موسوی، هادی خطیرنامنی، سیدمحمدحسین میرکریمی، سیدمحمدرضا میرکریمی، محمدحسین چهارنائی مفرد، رضا اسمعیل زاده، محمد اسمعیل زاده، مهدی کیخا، سیدمحمد قریشی رودبارکی، سیدفرزاد طباطبایی، مهران علاقی، علیرضا طاهری راد و نواب رضایی