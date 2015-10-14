طرحهای سفر معاون اول رئیس جمهور به کرمان تامین اعتبار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، علیرضا رزم حسینی روز دوشنبه در دیدار با علی اصغر پور محمدی معاون سیما و برخی از مدیران شبکه های سراسری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بر تقویت بیش از پیش صدا و سیمای مرکز کرمان و تولید برنامه های مشارکتی دستگاه های اجرایی استان با سازمان صداو سیما توافق شد.

وی در ادامه با فرهاد دژپسند معاون هماهنگی برنامه و بودجه و علیرضا صالح معاون امور مجلس، استان‌ها و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور بررسی افزایش بودجه استان دیدار و گفتگو کرد که توافقاتی نیز در این دیدار حاصل شد.

تخصیص اعتبارات ماده ۱۰ و ۱۲ و ماده ۱۸۰ به استان و تامین اعتبار تعهدات سفر معاون اول رئیس جمهور به استان کرمان در خصوص طرح های آبرسانی به استان، تکمیل بیمارستان باهنر و سایت استانداری از جمله توافقات صورت گرفته در دیدار استاندار کرمان با معاون هماهنگی برنامه و بودجه و معاون امور مجلس، استان‌ها و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بود.

استاندار کرمان در دیدار جداگانه با محمدرضا باهنر نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص پیشرفت طرح های توسعه ای و پروژه های عمرانی استان کرمان به بحث و تبادل نظر پرداخت.

رزم حسینی در نهایت در ملاقاتی سازنده با رئیس بنیاد ایران شناسی بر مرتفع ساختن مسائل و مشکلات مرکز کرمان شناسی تاکید کرد.