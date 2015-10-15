یک واحد مرغداری در شهرستان بوئین زهرا افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که عصر چهارشنبه با حضور استاندار قزوین، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و فرماندار بوئین زهرا برگزار شد، واحد تولیدی مرغداری نیمچه گوشتی فراز آریان در شهرستان بوئین زهرا به بهره برداری رسید.

این واحد تولیدی در زمینی به مساحت ۲۲.۵ هکتار ساخته شده و با ظرفیت ۵۰ هزار قطعه مرغ قادر است ۱۰۰ تن گوشت مرغ تولید کند.

این واحد تولیدی کاملا مکانیزه دارای ۵ سالن با پنج هزار مترمربع فضای مسقف است که به سیستم قرنطینه و سپتیک و تصفیه آب نیز مجهز شده است.

با افتتاح واحد مرغداری نیمچه گوشتی در بوئین زهرا زمینه اشتغال ۱۶ نفر در منطقه فراهم شد.

برای راه اندازی این واحد تولیدی ۵۰ میلیارد ریال هزینه شده که ۱۰ میلیارد ریال آن از محل صندوق توسعه کشاورزی و ۱۰ میلیارد ریال از منابع داخلی بانک کشاورزی به صورت تسهیلات تامین شده است.

استاندار قزوین همچنین از یک واحد فرآوری پسته در مزرعه پاپلی سفلی و تاپ سبز به مساحت ۴۵۰ هکتار بازدید کرد.

در مزرعه پسته پاپلی سفلی و تاپ سبز سالانه یک هزار و ۷۰۰ تن پسته خشک تولید می شود و برای ۴۰۰ نفر به صورت فصلی و دائمی شغل ایجاد شده است.

همچنین واحد تولید کمپوست حیوانی در بوئین زهرا مورد بازدید مرتضی روزبه استاندار قزوین قرار گرفت.

این واحد تولیدی به مساحت هفت هزار مترمربع و زیربنای ۲۰۰۰ مترمربع با ۳۷ میلیارد و ۴۶۶ میلیون ریال راه اندازی شده و سالانه ۱۰ هزار تن کود تولید می کند.