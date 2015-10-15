میانجیگری شورا برای اجرای طرح«کاهش»/ دعوت شورا از پلیس

مهدی چمران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به زمان اجرایی شدن طرح کاهش که قرار بود از آبان ماه امسال جایگزین طرح زوج و فرد در تهران شود گفت : راهنمایی و رانندگی هوز با اجرای طرح کاهش موافق نیست واین طرح را در شورای هماهنگی ترافیک امضا نکرده است.

وی ادامه داد: پلیس معتقد است هنوز زیر ساخت های اجرای این طرح آماده نشده است و قابلیت اجرایی ندارد که برای رسیدن به تفاهم باید مسئولان شهرداری با پلیس راهور جلساتی را برگزار کنند. اگر این جلسات به نتیجه نرسید شورا به میدان خواهد آمد .

چمران یادآور شد : رییس پلیس راهور در سفر مکه بودند که به زودی از وی برای حضور در صحن شورا و بررسی طرح کاهش دعوت خواهیم کرد.

شهردار تهران پیش از این اعلام کرده بود طرح کاهش از ابتدای آبان ۹۴ اجرا می شود. در این طرح خودرو ها بر اساس میزان آلایندگی دسته بندی و اجازه ورود به محدوده مرکزی شهر تهران را پیدا می کنند.