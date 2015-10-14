به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی امروز (چهارشنبه 22 مهرماه) در دیدار با مجمع عالی اسقفان کلیسای شرق آشوری ضمن ابراز خرسندی از حضور وی در ایران گفت: دنیای امروز با این تلاطم‌هایی که دارد نیازمند رهبران دینی مسلط به شرایط است. اخلاق و معنویت در مسائل سیاسی جایگاه خود را دارد.

لاریجانی در ادامه این دیدار با اشاره به بحران های موجود در منطقه اظهار داشت: تروریسم و جنگ میان کشورها، همه ادیان را با بحران مواجه کرده است و مسائلی که اکنون در کشورهای سوریه،عراق و لبنان و سایر کشورها شاهد هستیم ؛نه تنها مردمان آن کشورها را بلکه تمام منطقه را دچار چالش کرده است.

وی افزود: باید شرایط بین المللی کمک کند تا این مشکلات برطرف شود و ما با صحبت‌هایی که با دوستان آشوری داشتیم آن‌ها نیز همین مسئله را تائید می‌کنند.

فقدان حضور معنویت در سیاست و دوری از اخلاق مداری باعث بروز درگیری‌ها شده است

رئیس مجلس تصریح کرد: رهبران دینی و قدرتمند باید از نفوذشان درجهت حل این بحران‌ها استفاده کنند و نقش پررنگی در جلوگیری از کشتارهای مردم بی پناه داشته باشند.

لاریجانی با اشاره به نقش معنویت در سیاست،تاکید کرد: فقدان حضور معنویت در سیاست و دوری از اخلاق مداری باعث بروز این درگیری‌ها شده است و جمهوری اسلامی ایران اخلاق مداری و حضور معنویت در سیاست را بسیار مهم می‌شمارد و بر آن تکیه دارد.

وی خاطرنشان کرد: کشورهایی که به دنبال جنگ افروزی در منطقه هستند،ازهمین راه وارد شده و فضای معنوی را از سیاست مداران دورساخته‌اند تا بتوانند به هدفشان که همان ایجاد دودستگی و جنگ افروزی میان ملت‌هاست برسند.

لاریجانی از رهبران دینی و سیاسی خواست که اندیشه‌ای برای جلوگیری از گسترش نفوذ تروریسم بکنند و آن آرامشی که آرزوی همه معتقدین به دین و مذهب است را به جهان برگردانند.

در ادامه این دیدار اسقف "مار آوا روئین" دبیرمجمع عالی اسقفان کلیسای شرق آشوری ضمن تشکر از رئیس مجلس بابت حمایت‌ها و امکاناتی که دراختیارعاشوریان حاضر در ایران قرار گرفته است، گفت: درجلسه آشوریان قرار بر این شده است که" کلیسای سن پاتریاک" از آمریکا به مشرق و در اربیل بازگردانده شود و این امر به گسترش روابط با آشوری‌های عراق، سوریه، لبنان و ایران کمک می‌کند.

وی افزود: ما بسیار نگران احوال آشوری‌های حاضر درسوریه و 171 نفر اسیرشده در آنجا هستیم که وضعیت نامناسبی دارند و امیدواریم هرچه سریعتر وضعیت آن‌ها سروسامان پیدا کند.

دبیرمجمع عالی اسقفان کلیسای شرق آشوری تصریح کرد: ازاینکه می‌بینیم مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران دغدغه زندگی آرام و بدور ازجنگ و خونریزی را دارند؛بسیار خوشحالیم و امیدواریم بتوانیم با کمک شما به این آرامش و صلح در منطقه دست پیدا کنیم.

وی در ادامه گفت:کلیسای شرق آشوری یک تاریخ بزرگ در ایران و بالاخص در منطقه دارد و تاریخ نویسان معتقدند که این کلیسای فارس است و به همین دلیل احترام زیادی برای ارتباط این کشور با ایران داریم.

دبیرمجمع عالی اسقفان کلیسای شرق آشوری درپایان ضمن آرزوی موفقیت برای دولت جمهوری اسلامی ایران خواستار گسترش روابط با این کشور شد.