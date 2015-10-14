تهيه طرح مطالعاتی و اجرايی شناخت وضعيت موجود آبزيان سد لار

به گزارش خبرگزاری مهر امیرعباس احمدی با اعلام این خبر گفت: به منظور بررسي گونه هاي آبزي مهاجم و غير بومي در درياچه سد لار و ايجاد زمينه همكاريهاي بيشتر با شيلات استان تهران جلسه اي باحضور نمايندگان اين اداره كل و اداره شيلات و امور آبزيان استان تهران برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد كميته اي با حضور دو نماينده از كارشناسان اين اداره كل و اداره شيلات استان تهران و يك نماينده از دفتر تنوع زيستي و حيات وحش سازمان حفاظت محیط زیست با راهبري دكتر عبدلي استاد دانشگاه شهيد بهشتي جهت تهيه طرح مطالعاتي و اجرايي شناخت وضعيت موجود آبزيان حوضه آبريز درياچه لار تشكيل شود.

احمدی اظهار داشت: ضمنا مقرر گرديد روش هاي نوين حذف و ياكاهش گونه هاي آبزي مهاجم و غيربومي در درياچه و رودخانه هاي لار با تاكيد بر حفظ گونه بومي قزل آلاي خال قرمز از سوي اداره كل شيلات و امور آبزيان مورد بررسي قرار گرفته و به اين اداره كل ارائه شود.

وی تصریح کرد: اقدام در خصوص برنامه ريزي جهت پايش واحدهاي پرورش ماهي موجود در استان تهران در قالب برنامه اي مشترك از دیگر مصوبات این جلسه بود.