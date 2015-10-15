به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی شیرمحمدی شامگاه چهارشنبه در حاشیه دومین همایش ملی شهر الکترونیک در دانشگاه آزاد اسلامی همدان در جمع خبرنگاران بابیان اینکه هدف از برگزاری این همایش ایجاد یک فضای بین‌رشته‌ای است، افزود: با در نظر گرفتن سختی کار باید حدود ۲۰ رشته شامل محیط‌زیست، حقوق، مدیریت و غیره را به‌منظور فعالیت در حوزه‌هایی همچون زباله‌های الکترونیکی، جرائم رایانه‌ای، پلیس الکترونیکی و دولت الکترونیک و غیره همراه کنیم.

وی با اشاره به اینکه رشته باستان‌شناسی نیز امسال در همایش شهر الکترونیک گنجانده شد، اظهار داشت: این رشته می‌تواند در حوزه‌هایی همچون باستان‌سنجی الکترونیک و همچنین نظارت تصویری و نظارت برمبنای فناوری اطلاعات در مکان‌های باستانی حضور فعال داشته باشد.

دبیر اجرایی دومین همایش ملی شهر الکترونیک ادامه داد: در حوزه شهر الکترونیک به دنبال افقی برای عملیاتی کردن حدود ۷ برنامه هستیم.

محمدمهدی شیرمحمدی عنوان کرد: توسعه زیرساخت ها و تولید علم ازجمله این برنامه‌ها است که در این راستا باید مشکل شهرهای الکترونیک را که بیشتر در حوزه زیرساخت دارهای فیزیکی و دیتاسنترها است برطرف کنیم چراکه این موارد از الکترونیکی شدن شهرها جلوگیری می‌کند.

وی بابیان اینکه در حوزه شهر الکترونیک باید مردم به‌طورجدی از آن استفاده کنند، گفت: در این راستا نیز دانشگاه‌ها باید نگاه‌های علمی خود را در این زمینه معطوف کنند تا شهروندان از خدمات شهر الکترونیک استفاده کنند.

وی ادامه داد: در این همایش برای نخستین بار فرآیند کاوی در شهر الکترونیک مطرح شد که بر اساس آن باید یکسری از فرایندها را اصلاح کرد چراکه در برخی سازمان‌ها فرایندهایی بسیار طولانی، وقت‌گیر و هزینه‌بر وجود دارد که با سرعت فناوری اطلاعات همخوانی ندارد و باید مدام قوانین و برنامه‌ها به‌روزرسانی شود.

دبیر اجرایی دومین همایش ملی شهر الکترونیک اختصاص منابع برای به شهرهای الکترونیک را از دیگر برنامه‌ها عنوان کرد و اظهار داشت: در این راستا باید منابعی از این شهرها به دست بیاوریم.

محمدمهدی شیرمحمدی توسعه سیستم‌ها و اطلاع‌رسانی را از دیگر برنامه‌ها عنوان کرد و بیان داشت: مردم باید از خدمات آگاه باشند تا از آن‌ها استفاده کنند و اگر نگاه برنامه‌های شهر الکترونیک را به مبانی علمی دانشگاه‌ها وصل کنیم و تمامی محورها را نظر بگیریم می‌توانیم گام‌های بزرگی در راستای ایجاد شهر الکترونیک برداریم.