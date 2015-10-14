مهم ترین دغدغه وکلا تدوین لایحه جامع وکالت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون وکلای استان قزوین بهمن کشاورز عصر چهارشنبه در مراسم تحلیف وکلای کارآموز استان قزوین گفت: مهم ترین دغدغه امروز جامعه وکالت کشور تدوین لایحه جامعه وکالت در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی است که وکلا به برخی از بندهای این لایحه اعتراض جدی دارند.

وی افزود: اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری کشور هم دارای یک نماینده در مرکز پژوهش های مجلس است تا نظر وکلا در این جلسات به مسئولان کشور منتقل شود.

کشاورز در خصوص تصویب جزئیات و کلیات برجام در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هر فردی که قوه استدلالی داشته باشد از برجام حمایت می کند و جامعه حقوق دانان کشور هم امیدوار است که برجام به سرعت اثر خود را بر روی ابعاد مختلف کشور در حوزه اقتصادی بگذارد.

کشاورز تصریح کرد: کانون وکلای دادگستری استان قزوین همواره یکی از کانون های پیشرو و با برنامه در کشور محسوب می شود اما به گونه ای رفتار کنید تا هم وجدانتان آسوده باشد و هم مردم راضی شوند.