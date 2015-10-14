به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی محمدیان عصر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران در خصوص برنامههای محرم اداره کل اوقاف اظهار داشت: در برگزاری مراسمات محرم باید در کنار عزاداری، آگاهی نیز باید به افراد داده شود.
وی با اشاره به برخی رفتارهای ناشایست در مراسمات، افزود: برخی اشعار، رفتارها و آئینهای نو ظهور بهدور از دین است که برگرفته از دستورات شیعه لندنی است و برگزار کنندگان باید به این مهم توجه داشته باشند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر تصریح کرد: تمامی برنامه های صورت گرفته در راستای بصیرتافزایی صورت میگیرد.
وی گفت: یکی از نکات انحرافی که در این مراسمات وجود دارد، تکبعدی بودن است، یعنی امام حسین(ع) را به نحوی معرفی میکنند که مظلوم است و برای مذاکره آمده است، در مظلومیت ایشان شکی نیست اما رشادتهای امام حسین و یارانشان نیز باید بازگو شود.
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محمدیان گفت: مسئولان هیئتها باید به برنامههایشان توجه داشته باشند، چرا که شعار هر هیئت مشخص میکند افراد حسینی، یزیدی و یا منافق است.
وی با اشاره به اینکه ۲۰ روحانی از قم برای برنامه به بوشهر آمدهاند، عنوان کرد: هشت خیمه معرفت نیز در بقاع پر تردد برپا میشود و به سوالات دینی آنها پاسخ داده خواهد شد.
وی با بیان اینکه بیشترین نیات واقفان در استان برگزاری مراسم برای ابا عبدالله الحسین است، خاطرنشان کرد: بالغ بر ۲۰ مدرسه وقفی در استان وجود دارد.
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