حزب الله حامی انتفاضه ملت فلسطین/تردیدی در بی کفایتی آل سعود نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شبکه المنار سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان با اشاره به آخرین تحولات فلسطین گفت: صهیونیستها به دنبال تقسیم زمانی و مکانی مسجدالاقصی هستند.

وی با بیان اینکه صهیونیستها از حوادث اخیر فلسطین نگران هستند و دچار دستپاچگی شدند، تصریح کرد: آنچه که مسلم است، این است که خون بر شمشیر پیروز خواهد شد.

وی با تأکید بر حمایت کامل حزب الله از مقاومت فلسطین و انتفاضه مردم این کشور، تصریح کرد: از تمامی کشورهای اسلامی می خواهیم با تمام توان از فلسطین حمایت کنند.

سید حسن نصرالله با بیان اینکه تحولات کنونی در فلسطین، نماد بارز نزاع حق و باطل است، اظهار داشت: از همه می خواهم به مسئولیت خود در قبال ملت مظلوم فلسطین عمل کنند.

وی با بیان اینکه گزینه مقاومت، انتفاضه و قیام تنها گزینه ملت فلسطین برای مقابله با اشغالگران سرزمین های اشغالی و مسجدالاقصی است، تصریح کرد: آنچه که امروز در فلسطین می گذرد، نشانگر مقدمه آغاز انتفاضه سوم در فلسطین است.

سید حسن نصرالله در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فاجعه منا، گفت: در این فاجعه تاکنون شمار دقیق جان باختگان به صورت رسمی اعلام نشده است؛ آنچه که مشخص است شمار اسامی قربانیان نشان می دهد که تعداد آنها شاید به بیش از چهار هزار یا پنج هزار نفر برسد و این به استثنای مجروحان است.

وی ادامه داد: بسیاری دیگری از حجاج مفقود هستند و معلوم نیست که چه بلایی سر آنها آمده است.

سید حسن نصرالله با بیان اینکه در مسأله فاجعه منا دو بحث وجود دارد؛ بحث اول بی کفایتی آل سعود است که هیچ مناقشه ای در آن نیست. علاوه بر این تحقیق درباره عوامل وقوع این فاجعه نیز موضوع مهمی است که آل سعود از آن ممانعت می کند. بحث دوم اتفاقاتی است که پس از وقوع این فاجعه رخ داده است. بسیاری از حجاج تصریح کرده اند که مقامات سعودی حتی با گذشت چند ساعت از وقوع فاجعه اقدام به هیچ امدادرسانی به آنها نکردند.

وی با بیان اینکه حق امت اسلامی است که در تحقیق درباره عوامل وقوع این فاجعه مشارکت داشته باشند، تصریح کرد: در حالی که بسیاری از کشورهای اسلامی با کمال تأسف در قبال آنچه که در منا اتفاق افتاده است، سکوت کرده اند، با جرأت می گویم که بالاترین فریاد بر سر مسئولان سعودی فریاد امام خامنه ای (حفظه الله و أطال الله فی عمره) بود؛ فریادی واضح، شفاف و شجاعانه که توسط ایشان سر داده شد.

سید حسن نصرالله با بیان اینکه حادثه منا، اوج اهانت سعودیها به ارزش های انسانی، مقدسات و شعارهای اسلامی را به نمایش گذاشت، اظهار داشت: خون های پاکی که در این فاجعه ریخته شد، به ظلم تاریخی که اتفاق افتاد، پایان خواهد داد.

وی با اشاره به آخرین تحولات لبنان، تصریح کرد: در لبنان دو مسأله وجود دارد که جنبه مثبت دارند؛ مسأله اول وجود ثبات امنیتی در کشور است و مسأله دوم برگزاری گفتگوهای سیاسی میان جناح های مختلف است.

دبیرکل حزب الله لبنان با اشاره به ناکام ماندن تلاش ها و رایزنی ها برای حصول توافق سیاسی میان گروه ها و جریان های مختلف، گفت: کسانی که تمام تلاش خود را برای به شکست کشاندن گفتگوهای سیاسی به کار گرفتند، در نهایت خواهند یافت که اشتباه بزرگی را مرتکب شدند.