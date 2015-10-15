به گزارش خبرنگار مهر، کامران گردان شامگاه چهارشنبه در کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به مسائل و مشکلات محله های خضر، دره مراد بیگ و کوی محمدیه شهر همدان اظهار داشت: در منطقه خضر باید علت عدم اجرای طرحهای این منطقه از سوی شهرداری منطقه سه بررسی و علاوه بر جویا شدن علت این امر، اجرای طرحها پیگیری شود.
وی بابیان اینکه باید نامهای برای بررسی برنامههای سالهای آتی بهمنظور تملک طرح تفصیلی شهر به شهرداری داده شود، افزود: بهمنظور بررسی ایجاد یک پایانه حملونقل و امکانسنجی این طرح بازدیدی از منطقه دره مراد بیگ صورت خواهد گرفت تا تردد اتوبوس و تاکسیهای این منطقه ساماندهی شود.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان در ادامه بابیان اینکه منطقه کوی محمدیه از وضعیت روستایی درآمده، خدمات ارائهشده از سوی شهرداری در این منطقه را مناسب دانست و ادامه داد: تغییر وضعیت ایستگاههای اتوبوس و تاکسی، نصب سایبان در این ایستگاهها و همچنین خطکشی معابر در مناطق نیاز به مصوبه ندارد و در مناطقی که این اتفاق رخ نداده باید هر چه سریعتر این اقدام انجام شود.
ثبت جابجایی ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار نفرسفر در همدان
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی همدان و حومه شهر همدان نیز در ادامه این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد ششماهه این سازمان در سال ۹۴ و با اشاره به اینکه تعداد ناوگان بخش خصوصی و سازمانی این سازمان ۲۶۹ دستگاه است، عنوان کرد: تعداد جابجایی مسافر در مدت ششماه نخست امسال ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار نفرسفر بوده است.
سید محمد پوروخشوری با اشاره به جابجایی حدود چهار هزار نفر مسافر در ایام تعطیلات نوروز و ایجاد سرویس گردشگری با هفتدستگاه VIP در شهر همدان ادامه داد: کنترل خطوط از طریق سیستم آنلاین AVL در تمامی نقاط سطح شهر انجام و گزارش روزانه آن جمع آوری میشود.
وی با اشاره به اجرای طرح پرداخت الکترونیک کرایه با همکاری بانک شهر و مشارکت بخش خصوصی، نصب دستگاههای پرداخت کرایه در داخل اتوبوسها، نصب باجههای مخصوص خرید و شارژ کارت بلیتها در ۱۶ نقطه شهر، تجهیز این باجهها به نیروهای آموزشدیده و تبلیغات محیطی، عنوان کرد: تراکنشهای خردادماه ۱۱۸ هزارو ۴۰ مورد گزارششده بود که در ماههای پسازآن با افزایش این آمار در شهریورماه به ۷۹۴ هزار مورد تراکنش رسید.
طراحی و نصب ۱۹۰ سایبان جدید شیشهای در همدان
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی همدان و حومه شهر همدان به طراحی و نصب ۱۹۰ سایبان جدید شیشهای و نیز ۱۰ دستگاه سایبان VIP به همراه خطکشی ایستگاههای اتوبوس و نصب تابلو مشخصات در سطح شهر اشاره کرد و گفت: طراحی و تهیه لباس فرم بازرسی و نیز لباس فرم رانندگان، بازسازی و نقاشی ساختمانهای و جایگاههای مربوط به این سازمان و ارائه خدمات رایگان در مناسبتهای مختلف به شهروندان از دیگر اقدامات این سازمان بوده است.
پوروخشوری با اشاره به برنامههای آتی این سازمان اضافه کرد: واگذاری تعمیرگاه سازمان به بخش خصوصی از طریق مناقصه عمومی، آزاد شدن نیروهای موجود بهمنظور کاهش هزینههای سازمان که باعث صرفهجویی ماهانه حدود یک میلیارد ریال میشود، تقویت خدمات ناوگان بخش خصوصی در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز فروش خودروهای سواری و ملکی سازمان بهمنظور کاهش هزینهها و استفاده از خودروهای آژانس و بخش خصوصی که باعث کاهش هزینههای ۹۶۰ میلیون ریالی سالانه سازمان میشود، از قبیل برنامه ها است.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی همدان نیز با اشاره به هماهنگیهای انجامشده از سوی معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری همدان، بیان کرد: بهمنظور ساماندهی ایستگاههای اتوبوس و خطوط تاکسی میدان امام، این طرح در خیابان بوعلی انجامشده است.
مهرداد خورشیدوند ادامه داد: در حال حاضر ساماندهی خط به خط ایستگاهها در دیگر خیابانهای اصلی امام خمینی در حال انجام است و با توجه به امکانسنجی و نیاز مخاطبین ممکن است تغییراتی نیز در آن صورت گیرد.
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