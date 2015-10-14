منتظر شنیدن خبر صعود تیم امید به المپیک هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از قهرمانی تیم ملی امید ایران در اولين دوره از مسابقات غرب آسیا در رده زیر 23 سال، علی کفاشیان به اعضای اين تیم تبریک گفت.

رئیس فدراسیون در ابتدا گفت: قهرمانی تيم ملی امید ایران را در اولين دوره از مسابقات غرب آسیا که در اين رده سنی برگزار می شود به بازیکنان، اعضای کادر فنی و سرپرستی تيم و همه علاقه مندان به فوتبال کشور تبریک می گويم.

وی در ادامه افزود: حضور در اين مسابقات قطعا در مسابقات نهایی قهرمانی آسیا و مقدماتی المپيک ریو که مجددا در کشور قطر برگزار خواهد شد تاثیر زیادی خواهد داشت. این مسابقات تمرین و بازیهای بسیار خوبی برای هم کادر فنی و هم بازیکنان تيم ملی امید بود که قطعا در روند آماده سازی تيم ملی و افزایش روحيه همه اعضای تيم ملی تاثیر بسزایی خواهد داشت.

علی کفاشیان در پايان تاکید کرد: این موفقیت قطعا حاصل تلاش بازیکنان و تلاش و حمایتهای اعضای کادر فنی و سرپرستی تیم بود که جا دارد ضمن خسته نباشید به اين عزیزان، موفقيت کسب شده را به همه آنها تبریک بگويم و اين نکته مهم را تاکيد کنم که همه ما منتظر شنيدن خبر موفقيت اين تيم در مسابقات قهرمانی آسیا و مقدماتی المپيک ریو هستیم.