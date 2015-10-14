آمریکا به غرب آفریقا نیروی نظامی اعزام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس خبری خود از اعزام نیروهای نظامی آمریکایی به غرب آفریقا برای مبارزه با شبه نظامیان بوکوحرام خبر داد. وی گفت دولت آمریکا در توافق با کامرون حدود ۳۰۰ نیروی نظامی خود را در این کشور مستقر می کند.

در نامه ای که اوباما خطاب به نمایندگان کنگره آمریکا نوشته شد از اعزام پهپادها و نیروهای نظامی آمریکایی به کشورهای آفریقایی برای نابودی بوکوحرام خبر داد. این در حالی است که تلاش کشورهای نیجر، نیجریه، چاد و کامرون برای تشکیل نیروی نظامی متحد برای مقابله با شورشیان تا کنون به جایی نرسیده است.

اخیراً دولت کامرون اعلام کرده است که شدت حملات شبه نظامیان بوکوحرام علیه شهروندان این کشور افزایش یافته است. اقدام آمریکا در حالی است که مسلح بودن شورشیان بوکو حرام به انواع سلاح های پیشرفته، این پرسش را به وجود آورده که چه کسانی در پس تقویت این گروه شورشی در منطقه غرب آفریقا هستند.

جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید مدعی شد نیروهای نظامی آمریکایی در چارچوب قوانین بین المللی برای ایجاد امنیت در منطقه به غرب آفریقا اعزام می شوند.

کشورهای نیجریه، چاد، نیجر و کامرون از جمله کشورهای آفریقایی هستند که با مشکل بوکوحرام درگیر هستند. در سالهای اخیر بسیاری از مردم این کشورها در حملات شبه نظامیان بوکوحرام کشته شده اند.