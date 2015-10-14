برای مدال طلا آمده بودیم/ تیم ایران منظم بازی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهند فاخر پس از شکست ۲ بر صفر تیمش برابر ایران در دیدار فینال بازیهای غرب آسیا ضمن بیان این مطلب افزود: تیم ایران خیلی منظم بازی کرد. قطعا بازیکنان غایبی که ما داشتیم روی نتیجه این بازی تاثیر داشتند. بازیکنان جانشین ما نتوانستند عملکرد خوبی داشته باشند.

وی افزود: ما شانس های خوبی داشتیم که از آنها نتوانستیم استفاده کنیم. بعد از گل اولی هم که خوردیم بازیکنان نتوانستند تمرکز داشته باشند و به بازی برگردند.

سرمربی تیم فوتبال امید سوریه در مورد نایب قهرمانی در این بازیها گفت: ما برای کسب مدال طلا به این مسابقات آمده بودیم تا بتوانیم با کسب این مدال مردم کشورمان را خوشحال کنیم