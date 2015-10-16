ساخت روباتی با قابلیت برنامه ریزی توسط کودکان

به گزارش خبرگزاری مهر، روبات ماژولار Robo Wunderkind روبات قابل برنامه ریزی است که می تواند در سنین مختلف برای کودکان بسیار سودمند باشد. این روبات جایگزینی برای قطعات لگو محسوب می شود. این روبات، ترکیبی از بازی های قدیمی و جدید است. کودکان با کمک این روبات آموزش های مختلفی را در حوزه رایانه یا برنامه ریزی فرا می گیرند. این روبات حتی برای کودکان ۵ ساله نیز مفید است زیرا به خلاق شدن ذهن کودکان کمک شایانی می کند.

از ویژگی های متفاوت Robo Wunderkind می توان به ساده بودن بیش از حد آن اشاره کرد. همانطور که در تصاویر دیده می شود، مکعب های هوشمند رنگی که در ابعادی حدودا ۸ سانتی متری هستند مجهز به دوربین، سنسورها یا اشاره گرهای لیزری شده اند تا کودکان بتوانند روبات هایی را در اندازه و اشکال مختلف بسازند. این مکعب های هوشمند مجهز به چرخ هایی هستند که به روبات ها اجازه حرکت می دهد.

این روبات ها از پلتفورم های اندروید و iOS پشتیبانی کرده و کودکان با استفاده از یک رابط کاربری می توانند به برنامه ریزی آن بپردازند. این اسباب بازی با Scratch ساخته شده در موسسه MIT سازگاری داشته و زبان ساده برنامه نویسی برای سنین هشت سال به بالا محسوب می شود که به کودکان اجازه می دهد تا دانسته های خود را درباره برنامه نویسی و همینطور مهارت یا آموزش های رایانه ای و روبات ها افزایش دهند.