تاثیر منفی آلودگی صوتی بر پرندگان مهاجر

به گزارش خبرنگار مهر، آلودگی صوتی نه تنها مزاحم و مانع آسایش انسان‌ها است بلکه در عین حال می‌تواند تهدیدی برای حیات‌وحش باشد و بدون آنکه هیچ اثر آشکاری از تغییرات فیزیکی بر جای بگذارد، موجب فرسایش و تخریب زیستگاه‌های طبیعی شود.

به گفته کارشناسان حیات‌وحش در آمریکا، آلودگی صوتی نظیر سروصدای ترافیک حتی در حد متوسط هم باعث می‌شود پرندگان مهاجر زیستگاه‌هایی را که توقفگاه آنها هستند، ترک کنند و به مرور زمان احتمال بازگشت آنها به این زیستگاه‌ها بسیار ضعیف می‌شود.

به گفته این کارشناسان، آلودگی‌ صوتی جاده‌ای نیز می‌تواند تاثیرات جدی و گسترده روی پرندگان مهاجر داشته باشد. این تیم کارشناسی برای تفکیک تاثیر مستقل آلودگی صوتی روی پرندگان از سایر تهدیدها همچون تصادفات، اختلال دید و آلودگی‌های شیمیایی، اقدام به طراحی یک آزمایش دقیق کردند. در این بررسی «جاده فانتوم» ایجاد شد؛ یعنی جاده‌ای که تنها از صوت ساخته شده است.

در طول انجام این مطالعه در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ میلادی، متخصصان به شمارش پرندگان مهاجری که به این منطقه آمدند، پرداختند و وضعیت جسمی آنها را ارزیابی کردند. مهاجرت، بازه زمانی استرس‌زایی برای پرندگان است و بنابراین هر گونه صدای غیرقابل پیش‌بینی در توقفگاه‌های طبیعی آنها می‌تواند روی زمانی که صرف تغذیه می‌کنند و در نتیجه روی وضعیت سلامتی‌شان تاثیر بگذارد.

این تیم کارشناسی دریافتند حدود ۳۱ درصد از پرندگان از «جاده فانتوم» فاصله گرفتند و همچنین پرندگانی که در این فضا باقی ماندند، اغلب دچار کاهش توده بدنی شدند.