آخر هفته سینمایی در تلویزیون/ بار دیگر «به رنگ خدا» را ببینید

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «والدین گرفتار»، «عصر بارانی»، «راه»، «آقای ۳۰۰۰»، «کارلیتوس»، «در جستجوی خانه»، «پلیس اجباری»، «رنگ خدا»، «یاد آوری کامل»، «شمارش معکوس مرگ»، «سرقت ادبی»، «غذای دریایی»، «امی و غازهای وحشی»، «در دل طبیعت»، «ریشه در آسمان»، «راز»، «یوز»، «پسر فضایی»، «راز پنهان»، «آخرین مسافر»، «ماه جبین»، «دو برادر»، «بازگشت به زمین»، «گویی»، «زنده باد»، «آنسوی مه»، «شرافت سامورایی» و «دستبرد به بانک» پنجشنبه و جمعه ۲۳ و ۲۴ مهر ماه از شبکه‌های سیما روی آنتن می رود.

شبکه یک سیما

«والدین گرفتار»

فیلم سینمایی «والدین گرفتار» به کارگردانی آنتونی چن، پنجشنبه ۲۳مهر ماه ساعت ۲۲ از شبکه یک سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان این اثر با نقش آفرینی یان یان یئو، تیان ون چن و آنجلی بایانی آمده است: جایلا پسر بچه ای است که اکثر اوقات در خانه تنهاست و مادر و پدرش به دلیل مشغله کاری زیاد خود فرصتی برای وقت گذاشتن برای او ندارند. این ماجرا از جایلا کودکی پرخاشگر و منزوی ساخته است که در مدرسه با مشکلات فراوانی دست به گریبان است. مادرش یک خدمتکار اندونزیایی را که برای کار به سنگاپور آمده است استخدام می کند تا علاوه بر رسیدگی به کارهای خانه مراقب جایلا باشد. جایلا در ابتدا از خدمتکار که تری نام دارد بیزار است و مرتبا او را اذیت می کند اما کم کم تری می تواند رابطه خوبی با او برقرار کند و آنها با هم دوست می شوند. پس از مدتی مهلت اقامت تری در سنگاپور به پایان می رسد و او مجبور می شود که به کشورش بازگردد. این ماجرا جایلا را بسیار ناراحت می کند. او تمام تلاش خود را برای ماندن تری انجام می دهد اما عاقبت تری مجبور به ترک سنگاپور و بازگشت به اندونزی می شود.

«عصر بارانی»

فیلم سینمایی «عصر بارانی» به کارگردانی مرجان اشرفی زاده، جمعه ۲۴مهر ‌ماه ساعت ۱۶ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: سماء، مادری ۶۵ ساله است که پس از شهادت همسر جانباز خود تصمیم می‌گیرد کسب و کاری به راه انداخته و روزگار خود را به بطالت نگذراند. بدین جهت به سراغ خیاطی رفته و در آزمون ورودی یک کارگاه خیاطی شرکت می کند، اما در این آزمون آستین لباس ها را سهوا برعکس می دوزد و این موضوع باعث مردود شدن او در امتحان می شود. او با وجود شکست اولیه ناامید نشده و...

رویا افشار، فرهاد جم، قاسم زارع، شیدا ابراهیمی و بهاره ریحانی در فیلم سینمایی «عصر بارانی» ایفای نقش کرده اند.

شبکه دو سیما

«راه»

سینمایی «راه» به‌ کارگردانی کاوه سجادی حسینی، پنجشنبه ‌۲۳ مهر‌ماه ساعت ‌‌۸‌ صبح در ‌قالب‌ برنامه «سینما صبحانه» از شبکه دو سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان با بازی بابک حمیدیان و بهناز جعفری آمده است: زینب زن جوانی است که پزشک زنان بوده و در تهران به همراه همسرش علی زندگی می کند. وی به تازگی پدرش حاج کاضم را از دست داده است و همین مساله عامل ایجاد فشار روحی شدیدی برای او شده است. به زودی قرار است زینب با کاروانی که کارکنان بیمارستان را به کربلا می برد، عازم زیارت شود. در این بین یکی از دوستان قدیمی پدرش به او اطلاع می دهد که امانتی ای که هر ساله از کربلا برای حاج کاظم می آورده آماده است. با مراجعه به آن فرد، زینب فانوسی را مشاهده می کند که از کربلا آمده و در می یابد هر ساله پدرش نذری داشته و آن فانوس را به امامزاده ای می‌برد که سی و چند سال پیش، زینب در آن به دنیا آمده است.

«آقای ۳۰۰۰»

سینمایی «آقای ۳۰۰۰» به کارگردانی چارلز استون، پنجشنبه ۲۳ مهر ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه دو سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان با بازی بِرنی مَک، مایکل ریسپولی و برایان وایت آمده است: مردی به نام استن راس که یک بازیکن معروف بیسبال است، در میانه عمر ورزشی اش و پس از آنکه سه هزارمین ضربه موفقش را به توپ بیسبال می‌زند، به طور ناگهانی تیم را رها کرده و با ورزش حرفه ای خداحافظی می کند! او معتقد است حالا که توانسته به رکورد سه هزار ضربه موفق دست یابد، دلیلی ندارد به حضور در عرصه ها ادامه داده و وقت آن است که به سراغ راه اندازی کسب و کارهای پول سازی همچون رستوران های زنجیره ای بپردازد. او که فرد بسیار مغرور و از خود راضی ای هم هست، اصلا به این توجه نمی کند که با این خداحافظی ناگهانی، تیم، مربی و همبازی هایش با چه مشکلاتی مواجه می شوند و...

«کارلیتوس»

فیلم سینمایی «کارلیتوس» به کارگردانی جسوس دل سرو، جمعه ۲۴ شهریور ماه ساعت ۸:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه این فیلم با بازی گوئیلرمو کامپرا، گوستاوو سالمِرون و جوزف ماریا پو آمده است: کارلیتوس پسر بچه یتیمی است که در یتیم‌خانه‌ای در اسپانیا زندگی می‌کند و دارای استعداد بسیار بالایی در زمینه فوتبال است. او در زندگیش دو آرزو دارد، یکی اینکه یک خانواده خوب سرپرستی او را بر عهده گیرند و در نتیجه او دیگر مجبور نباشد در پرورشگاه زندگی کند، دوم هم اینکه روزی بتواند به عنوان یک فوتبالیست حرفه ای مشغول بازی شود چراکه استعداد درخشانی در فوتبال دار ...

«در جستجوی خانه»

فیلم سینمایی «در جستجوی خانه» به کارگردانی مورتن کوهلرت، جمعه ۲۴ مهر ماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه این فیلم با بازی سارا ژوئل وارنر، پیتر جِپ هانسن و لیسبِت دال آمده است: خانواده تهیدستی در کلبه ای جنگلی زندگی می کنند. پدر خانواده در اثر بیماری از دنیا می رود و مادرِ جوان با دختر کوچکش به زندگی محقرانه خود می دهند. در همین اثنا مادر نیز به بیماری سختی دچار شده و از دنیا می رود. مادر در آخرین لحظات به دختر هفت ساله اش توصیه می کند پس از مرگ او، به دنبال پدربزرگش که مرد ثروتمندی است رفته و نزد او زندگی کند. مادر گردنبندی را به دخترش می دهد تا در صورت یافتن پدربزرگ، آنرا به عنوان نشانه ای برای صحت گفته هایش به وی نشان دهد. مادر از دنیا می رود و دختر کوچک پس از پشت سر گذاشتن اتفاقات مختلف و سختی های فراوان، موفق یه یافتن پدرزرگش می شود اما...

«پلیس اجباری»

فیلم سینمایی «پلیس اجباری» به کارگردانی جین- اون چوی، جمعه ۲۴ مهر ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان با نقش آفرینی شین ایل کانگ، را وون کیم، جانگ هِیک لی آمده است: دونگ هیوک جوان قلدری است که انواع راه های خلاف را امتحان کرده است. این وضعیت ادامه دارد تا اینکه مردی که رئیس یک باند تبهکاری است، او را اسیر کرده و با اجبار او را تحت آموزش های فشرده ای قرار می دهد تا وارد دانکشده پلیس شود. در واقع قصد او از این کار این است که دونگ هیوک به عنوان عنصر نفوذی فعالیت کند. وی هر چند در ابتدا با این قضیه مخالف است، اما با اجبار و به زور تنبیه های بسیار شدید مجبور به این کار شده و در نهایت در دانشکده پلیس قبول می شود. پیوستن دونگ هیوک به نیروهای پلیس، به تدریج باعث تحول او و مبارزه با خلافکاران اجتماعی می شود. در پایان هم با همکاری مسئولش در اداره پلیس، کسی را که او را اجیر کرده بوده به قتل می رساند.

شبکه سه سیما

«رنگ خدا»

فیلم سینمایی «رنگ خدا» به کارگردانی مجید مجیدی، پنجشنبه ۲۴ مهرماه ساعت ۱۰:۱۵ از شبکه سه سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی حسین محجوب، محسن رمضانی، سلامه فیضی و فرحناز سفاری آمده است: محمد رمضانی فرزند نابینای هاشم كه در مدرسه نابینایان تحصیل می كند برای گذراندن تعطیلات به خانه بازمی گردد. هاشم كه پس از مرگ همسر خود با مادرش زندگی می كند، تصمیم به ازدواج مجدد می گیرد. او به همین منظور محمد را به كارگاه نجاری می فرستد و...

«یادآوری کامل»

فیلم سینمایی «یادآوری کامل» به کارگردانی لن وایز من، جمعه ۲۴ مهر ماه ۲۴ بامداد از شبکه سه سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان با بازی کالین فارل، کیت بکین سیل، جسیکا بل و برایان کرانستون آمده است: کره زمین به غیر از دو منطقه مختلف در دو نیمکره شمالی و جنوبی غیر قابل سکونت شده است. یک منطقه محل سکونت مجمع کنترل مرکزی است که سعی دارد قسمت دیگر را که مستعمره نام دارد به تصرف خود در آورد و پس از نابودی ساکنان آن، دنیای جدیدی همراه با زندگی رایانه ای با حضور ربات ها به وجود بیاورد. کارال که ساکن مستعمره و کارگر ساده ای در کارخانه ربات سازی واقع در مجمع کنترل مرکزی است با یادآوری اندکی از گذشته حذف شده از حافظه اش، متوجه می شود که سال ها به عنوان مأموری برای اهداف ضد بشری مجمع کنترل مرکزی فعالیت داشته است و...

«شمارش معکوس مرگ»

فیلم سینمایی «شمارش معکوس مرگ» به کارگردانی بیونگ وو کیم، روز جمعه ۱۷مهر ماه ساعت ۱۰:۲۰ از شبکه سه سیما پخش می شود.

در خلاصه این فیلم با بازی جونگ وو ها، جین هو چوی و دوئک مان چوی آمده است: یک تروریست با منفجر کردن پلی در سئول از مجری یک شبکه تلویزیونی می خواهد که رییس جمهور را به این برنامه زنده خبری بیاورد تا رییس جمهور برای مرگ ۳ کارگری که در جریان ساخت و ساز پلی در سی سال پیش کشته شده اند عذرخواهی کند. مجری برای این کار باید نهایت سعی خود را بکند از طرفی تروریست در گوشی او بمب کار گذاشته و هر لحظه جان او در خطر است. در این میان او باید خواسته های سازمان امنیت، رییس شبکه و تروریست را با هم برآورده کند و...

شبکه چهار سیما

فیلم تلویزیونی «سرقت ادبی» به کارگردانی رضا بهشتی و تهیه كنندگی پریسا عشقی، پنجشنبه ۲۳ مهرماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه چهار سیما بازپخش می شود.

این تله‌فیلم، داستانی جنایی دارد و درباره نویسنده‌ای است كه بر اساس زندگی یكی از هنرجویان كلاسش كه به همسرش مظنون است، قصه‌ای نوشته و قصه را با قتل همسر توسط آن مرد به پایان رسانده است. سال‌ها بعد همسر آن مرد مانند پایان قصه به قتل می‌رسد. شواهد نویسنده را قاتل می‌داند...

هومن سیدی، شهرام عبدلی، سید مهرداد ضیایی، مجتبی رجبی معمار، نازگل نادریان و حمید مولانا در فیلم تلویزیونی «سرقت ادبی» ایفای نقش کرده اند.

شبکه پنج سیما

فیلم سینمایی «غذای دریایی» به کارگردانی آن هو گوه، پنجشنبه ۲۳مهر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه پنج سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی استیون بون، کولین چانگ، چی رن چانگ و جیسون کاتوم آمده است: یک گربه ماهی کوچک با یک نهنگ گوشتخوار دوست است. یک روز چند تخم گربه ماهی روی صخره ای مرجانی پیدا می کند و خوشحال می شود که اقوامش را دیده اما دو ماهیگیر تخم ها را با خودشان می برند و در کف اقیانوس یک مار ماهی در صدد فرمانروایی به اقیانوس و خوردن ماهی های بیشتر است. یک لاک پشت دانا به گربه ماهی می گوید که او می تواند خارج از آب نفس بکشد و گربه ماهی به خارج از آب می رود تا تخم های اقوامش را پیدا کند. یک هشت پای دانشمند یک زیر دریایی می سازد که نهنگ با آن به خشکی برود و در نهایت تخم‌ها نجات می یابند اما وقتی برمی گردند مارماهی در صدد تصرف قلمرو نهنگ است که نهنگ او را بیرون می کند.

«امی و غازهای وحشی»

سینمایی «امی و غازهای وحشی» به کارگردانی كارول بالارد، جمعه ۲۴ مهر ماه ساعت ۹:۰۰ از شبکه پنج سیما پخش می شود.

داستان فیلم با نقش آفرینی جف دنیلز، آنا پاكوئین و داتا دی لنی از این قرار است: امی دختری است كه در اثر یك تصادف مادرش را از دست می دهد. پدر و مادرش قبلا از هم جدا شده بودند بنابراین امی نزد پدرش می‌رود و در منزل او كه در دل یك منطقه جنگلی است زندگی می كند. امی ابتدا احساس خوبی ندارد ولی یك روز كه كارگرها مشغول قطع درختان بوده و لانه غازها را خراب كرده بودند امی تخم این پرنده ها را پیدا كرده و به خانه می برد. غازها یكی یكی از تخم بیرون می آیند و با امی انس می گیرند وقتی غازها بزرگ می شوند پدر امی كه به پرواز علاقه دارد هواپیمای كوچكی یكی برای خودش و یکی برای امی می سازد و به اتفاق هم غازها را به سمت جنوب می برند. مردم در طی مسیر از دیدن آنها خوشحال می شوند و نهایتا آنها به جنوب می‌رسند.

«در دل طبیعت»

فیلم سینمایی «در دل طبیعت» به کارگردانی سان پین، جمعه ۲۴ مهر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه پنج روی آنتن می رود.

داستان فیلم با بازی امیل هرش، مارشا گی هاردن، ویلیام هرت و ینا مالون از این قرار است: کریستوفر جانسون خانواده ای مرفه و تحصیل کرده دارد اما مشکلات درونی زیادی دارد. والدینش عمدتاً بر سر مادیات با هم درگیری دارند و زندگی مشترکشان هم به تار مویی وصل است. مادر کریس در واقع همسر دوم پدر وی است. پدر کریس بدون رضایت همسر اولش با مادر وی ازدواج کرده در حالی که از همسر اول نیز یک بچه دارد و این موضوع که پدر کریس به همسر اولش خیانت کرده همواره موجب رنجش خاطر کریس و خواهرش کارین شده است و...

شبکه شما

«ریشه در آسمان»

فیلم تلویزیونی «ریشه در آسمان» به کارگردانی بیژن شیرموز، پنجشنبه ۲۳ مهر ماه ساعت ۲۳ از شبکه شما پخش می شود.

داستان فیلم از این قرار است: مردی به نام عزت قصد دارد شغل موروثی خانواده اش را به شکل کیفی حفظ کند. در این مسیر عده ای سر راه او قرار می گیرند. روزی در غیاب عزت فردی به نام هاشم در دستگاه آسیاب او ماده تلخ می ریزد و زندگی را بر عزت تیره و تار می کند پسر عزت که اهمال او موجب این مسئله شده و مورد سرزنش پدر قرار گرفته با یکی دو کودک هم سال خویش به دنبال قوتوی تلخ که به پیرزنی فروخته اند روان می شود. پس از طی ماجراهایی و با حضور به موقع نیروی انتظامی موضوع ختم به خیر می شود و کسب و کار عزت ختم به خیر می شود و به شکل سابق باز می‌گردد.

محمود شهریار پناه، سجاد منصوری، حمید غیاث، فرزانه ابوالهادی، صمد قربان نژاد و مسعود فوقانی در فیلم تلویزیونی «ریشه در آسمان» تولید مرکز کرمان بازی کرده اند.

«راز»

فیلم تلویزیونی «راز» به کارگردانی وحیدرضا حدیدی، جمعه ۲۴ مهر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه شما پخش می‌شود.

داستان فیلم درباره رزمنده جانبازی به نام صادق می باشد كه با دخترش زندگی می كند. او تصمیم می گیرد برای بار آخر به دنا صعود كند، با وجود مخالفت های دخترش با چند نفر از همرزمان قدیمیش از چند استان كشور این صعود را انجام می دهد. در نزدیكی قله صادق كه از جانبازان دفاع مقدس است راز برادر شهیدش را برملا می كند و خود به شهادت می رسد. این صعود و شهادت در اوج موجبات دگرگونی روحی فرزند یكی از همرزمانش می شود كه به دفاع مقدس و این صعود خیلی جدی نگاه نمی كند و اولویت های دیگری را مدنظر دارد.

وحید رضا حدیدی، باران زمانی، حبیب دهقان نسب و کاظم بلوچی در فیلم تلویزیونی «راز» تولید مرکز کهگیلویه و بویر احمد ایفای نقش کرده اند.

کانال پویا

سینمایی «یوز» به کارگردانی علیرضا کاویان‌راد، پنجشنبه ۲۳مهر ماه ساعت ۲۰ از کانال پویا پخش خواهد شد.

داستان این فیلم از این قرار است: در شرایطی خاص و به طور اتفاقی بچۀ یک یوز ایرانی سر از گلۀ آهوها در می‌آورد و با بچه ‌آهویی دوست می‌شود...

«پسر فضایی»

سینمایی «پسر فضایی» به کارگردانی دیوید باورز، جمعه ۲۴ مهر ماه ساعت ۲۰ از کانال پویا پخش می شود.

داستان این فیلم در شهر متروسیتی اتفاق می‌افتد. دانشمندی به نام تنما ربات‌های بسیاری را اختراع کرده است. روزی در یک آزمایش بزرگ ربات غول‌آسایی به شکلی تصادفی باعث مرگ توبی، پسر باهوش و نابغۀ تنما می‌شود و تنما که خودش را مقصر می‌داند، یک ربات همانند توبی اختراع می‌کند و نیروی آبی را درون او قرار می‌دهد. این‌ گونه توبی ربات ساخته می‌شود و پدر توبی خاطرات او را با خود مرور می‌کند...

شبکه نمایش

فیلم های سینمایی و تلویزیونی «راز پنهان»، «آخرین مسافر»، «ماه جبین»، «دو برادر» و «بازگشت به زمین» پنجشنبه ۲۳ مهر ماه ساعت ۱۲، ۱۵، ۱۷، ۲۰:۳۰ و ۲۳ از شبکه نمایش روی آنتن می رود.

همچنین فیلم های سینمایی و تلویزیونی «گویی»، «زنده باد»، «آنسوی مه»، «شرافت سامورایی» و «دستبرد به بانک» جمعه ۲۴ مهر ماه ساعت ۱۲، ۱۵، ۱۷، ۲۰:۳۰ و ۲۳ از شبکه نمایش پخش می شود.