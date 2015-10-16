تجهیز ۲۰ درصد از مدارس شهرستان شهریار به انرژی خورشیدی

علی ذبیحی رئیس آموزش و پرورش شهرستان شهریار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت فرهنگ سازی برای کاهش مصرف انرژی اظهار داشت: با توجه به ضرورتی که در این زمینه احساس می شود، مجموعه آموزش و پرورش شهریار، اطلاع رسانی های لازم در خصوص آگاه سازی هر چه بیشتر جوانان و نوجوانان به لزوم مصرف بهینه آب، گاز، برق و...را در دستور کار قرار داده است.

وی گفت: طرح هایی نیز برای کاهش مصرف انرژی در اولویت آموزش و پرورش شهریار قرار دارد که تجهیز ۲۰ درصد از مدارس به انرژی خورشیدی با هدف مصرف بهینه انرژی و حفظ هوای پا ک از نمونه های آن به شمار می رود.

ذبیحی افزود: هدایت آب های روشویی برای استفاده آن در آبیاری فضای سبز و شست و شوی مدارس از دیگر طرح هایی است که در سال تحصیلی جدید اجرایی خواهد شد.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان شهریار عنوان کرد: مجموعه آموزش و پرورش، تمرکز بسیاری بر روی مصرف اصولی از منابع انرژی لحاظ کرده و در پروژه پرسش مهر از رئیس جمهور نیز، دانش آموزان این شهرستان با طرح سئوال چگونه از آب استفاده کنیم، رتبه اول را در کشور کسب کردند که حاکی از توجه مربیان، فرهنگیان و دانش آموزان شهرستان شهریار به منابع طبیعی موجود است.

ذبیحی یادآور شد: برای ساختن جامعه ای پیشرو و پویا، آموزش و پرورش به عنوان یکی از پایه های اصلی تربیت وآموزش کشور نقش بسیار تعیین کننده ای دارد و این مجموعه آمادگی دارد تا برای کمک به ادارات آب، برق، گاز و فرهنگ سازی هر چه مطلوب تر در بین شهروندان در مصرف بهینه از انرژی، همکاری های لازم را لحاظ کند.