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۲۳ مهر ۱۳۹۴، ۱۰:۰۲

معاون فنی و اجرایی مرکز تعاون روستایی:

راه‌اندازی شرکت‌های تعاونی روستایی توسعه روستاها را در پی دارد

راه‌اندازی شرکت‌های تعاونی روستایی توسعه روستاها را در پی دارد

زنجان- معاون فنی و اجرایی مرکز تعاون روستایی کشور گفت: با راه‌اندازی شرکت‌های تعاونی روستایی قدم‌های خوبی در راستای توسعه و آبادانی روستاها برداشته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین طباطبایی شامگاه چهارشنبه در مراسم کلنگ زنی طرح سیستم آبیاری تحت‌فشار روستای گیلانکشه طارم با اشاره به کاهش آب‌های زیرزمینی و سطحی استفاده از آبیاری نوین را ضروری دانست.

وی اظهار داشت: با راه‌اندازی شرکت‌های تعاونی روستایی قدم‌های خوبی در راستای توسعه  و آبادانی روستاها برداشته شود.

معاون فنی و اجرایی مرکز تعاون روستایی کشور گفت: باید با شناسایی مشکلات بر رفع اصولی آنان اقدامات اصولی و اساسی لحاظ شود.

طباطبایی بابیان اینکه این استان دارای پتانسیل‌های بالای کشاورزی  است تأکید کرد: باید در راستای توسعه بخش کشاورزی شهرستان طارم تمهیدات و برنامه‌ریزی لازم در دستور کار دست‌اندرکاران ذی‌ربط  مدنظر واقع شود.

وی افزود: امروز دنیا، دنیایی است که از آب‌وخاک و سرمایه‌ها  و امکانات استفاده بهینه کرده و در این میان رمز موفقیت مردم متشکل شدن و به سمت بهره‌وری حرکت کردن خواهد بود.

در ادامه این مراسم فرماندار شهرستان طارم بر مشارکت مردم در اجرای طرح آبیاری نوین اشاره کرد و گفت: همکاری مردم با این طرح در توسعه بخش کشاورزی بسیار مؤثر خواهد بود.

علی باقری تصریح کرد: خوشبختانه در شهرستان طارم همکاری مردم با اجرای این طرح مطلوب است.

در ادامه این جلسه رئیس تعاون روستایی استان زنجان گفت: با اجرای این طرح ۴۰۳ هکتار از باغات گیلانکشه تحت پوشش آبیاری قطره‌ای قرار خواهند گرفت. 

محمود نوری افزود: اجرای این طرح در صرفه‌جویی آب بسیار مهم است.

 

کد مطلب 2941311

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