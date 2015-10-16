اختصاص یک کلاس درس تمامی مدارس ملارد به طرح سوادآموزی

محمد قادری تفرشی رئیس آموزش و پرورش شهرستان ملارد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عزم و تلاش مجموعه آموزش و پرورش شهرستان ملارد برای ریشه کنی بی سوادی در این منطقه اظهار داشت: بخشی از فعالیت های مجموعه آموزش و پرورش، ارائه خدمات آموزشی به اتباع افاغنه است.

وی افزود: شناسایی و ساماندهی اتباع بی سواد یکی از الزامات اولیه برای برنامه ریزی مدون و اصولی با هدف ارتقای کمی و کیفی سوادآموزی به این گروه محسوب می شود و برای تحقق این امر برنامه های اصولی و مدونی طراحی شده است.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان ملارد عنوان کرد: بهره گیری از ظرفیت مدارس از دیگر الزامات طرح سوادآموزی در این منطقه به شمار می رود و در نظر داریم در هر مدرسه حداقل یک کلاس درس در این ارتباط فعال شود.

تفرشی یادآور شد:مجموعه آموزش و پرورش تمام تلاش و امکانات خود را برای تحقق اهداف و سیاست گذاری های اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران به کار می گیرد و امیدواریم با تدابیر اتخاذ شده، به نحو هر چه مطلوب تری به دستاوردهای مورد نظر دست یابیم.