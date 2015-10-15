سیاست لبخند در دیپلماسی خارجی را مضر می دانیم

به گزارش خبرنگار مهر محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در یازدهمین مجمع عمومی حزب موتلفه اسلامی که صبح امروز در مجتمع آدینه تهران برگزار شد اظهار داشت: منظومه فکری که انقلاب اسلامی توسط امام و رهبری ارائه داده است جاذبه هایی دارد که عزت ملت ایران و هر ملتی را که بدان پایبند باشد تامین می سازد. در این منظومه نفی ظلم، نفی استکبار و استبداد، استقلال همه جانبه سیاسی، فکری، اقتصادی و رسیدن به حیات طیبه اسلامی متجلی است.

وی با اشاره به برگزاری دو انتخابات در سال جاری گفت: امسال سال انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی است. نهاد خبرگان رهبری در هشت سال آینده از رکن رکین ولایت فقیه در نظام مقدس اسلامی صیانت می کند.

حبیبی خاطرنشان کرد: این انتخابات اهمیت فوق العاده ای دارد. ما در این انتخابات تابع نظرات جامعتین هستیم. انتخابات مجلس شورای اسلامی با عزم اصولگرایان در مسیر و روند همگرایی قرار دارد و موتلفه اسلامی در این مسیر از هرگونه هزینه مادی و معنوی دریغ ندارد تا یک مجلس کارآمد و ولایی تشکیل شود.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه بنای حزب موتلفه اسلامی بر پشتیبانی اصولی از دولت بوده و هست، تصریح کرد: تعریف ما از پشتیبانی اصولی این است که برای موفقیت دولت، راه حل مشکلات و پیشنهاد کمک ارائه دهیم و اگر کمک خواستند دریغ نکنیم.

وی با تاکید بر اینکه حمایت حکیمانه، رصد هوشمندانه و همکاری صمیمانه را به عنوان راهبرد ارتباط با دولت بارها اعلام کرده ایم گفت: تاکنون تعامل ما با دولت یک طرفه بوده و دولت، پاسخ به ما را تاکنون به مصلحت ندانسته است.

حبیبی اعتدال را همانند اصلاح طلبی تعریف نشده دانست و ادامه داد: دامنه، سقف و کف اعتدال معلوم نیست به همین دلیل نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز در خطر ورود عناصر نفوذی هستند. دولت باید فکری برای این خطر عظیم کند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی افزود: سیاست لبخند مطلق در دیپلماسی خارجی را مضر می دانیم و معتقد به آمیختن مهر، قهر، عذاب، رحمت و نیش و نوش به تناسب خصوصیات مخاطب هستیم.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی باید در دستور کار جدی دولت باشد افزود: برای برون رفت از مشکلات اقتصادی، رکود، تورم و بیکاری فقط یک راه وجود دارد آن هم اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است. در تیم اقتصادی دولت هماهنگی بیشتری لازم است تا چرخ اقتصاد هماهنگ بچرخد. به نظر ما آهنگ اصلی اقتصاد مقاومتی است.

حبیبی ادامه داد: مبارزه با فساد در دولت و قوه قضاییه نیازمند عمق، گستردگی و جدیت بیشتری است.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: تفریغ بودجه حکایت از کم انضباطی کار دولت در حوزه اقتصادی دارد. مجلس باید از طریق پیگیری احراز تخلفات مسئولان دولتی در دیوان محاسبات به این وضعیت پایان دهد.

وی تاکید کرد: استفاده از گزارش تفریغ بودجه از سایر گزارشات در جهت ایجاد انضباط بیشتر در امور مختلف یک ضرورت است که در این مورد قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه مجریه باید بهای بیشتری به این نوع گزارش ها بدهند.

حبیبی رهاسازی فرهنگ عمومی جامعه را مورد نقد مردم دانست و افزود: مسئله عدم اجرای قانون عفاف و حجاب و عدم اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر نگرانی هایی را در حوزه فرهنگ پدید آورده است. عدم اجرای این دو قانون، قانون شکنان و هنجار شکنان را جسورتر کرده است.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: تهاجم فرهنگی دشمن بدون وقفه ادامه دارد. شورای عالی انقلاب فرهنگی در این مورد نباید منفعل باشد. پس از برجام ما شاهد شدت فعالیت های دشمن برای نفوذ در دستگاه های فرهنگی خواهیم بود.

وی تصریح کرد: در فضای مجازی ضعیف عمل شده است. شورای عالی مجازی ۶ ماه تعطیل بوده و کمترین جلسه ای نداشته است. امیدواریم با شکل گیری و فعالیت شورای عالی مجازی جدید مسئولان پاسخگوی مطالبات مردم و رهبری در این حوزه باشند.

حبیبی با بیان اینکه سیاست لبخند مطلق برخی از مسئولان دشمن را جسورتر و دشمنی ها را در حوزه سیاست خارجی مضاعف کرده گفت: امروز یک دولت عصر حجری مثل آل سعود تا جایی که بتواند برای ملت ما خط و نشان می کشد و رجزخوانی می کند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی برجام را دارای یک متن و یک فرامتن دانست و افزود: آمریکایی ها در هر دو خود را مفسر انحصاری می دانند، باید به این تفسیر یک طرفه پایان داد. نتیجه دو سال گفتگو باید لغو تحریم ها باشد و همه چیز به حالت اول برگردد.

وی ادامه داد: ما هشدارهای مهم مندرج در گزارش کمیسیون های ویژه برجام مجلس را بسیار جدی می دانیم و آنها را معیارهای خوبی برای تصمیم گیری نهایی از طرف کشورمان تلقی می کنیم. نهایتا ما کفه منفی برجام را سنگین تر از کفه مثبت آن تلقی می کنیم.

حبیبی خاطرنشان کرد: نباید فراموش کرد که برجام یکی از مسائل راهبردی کشور است و نباید از مسائل مهم دیگر غفلت کرد.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به اینکه مسئله فرادستی جنگ نرم اسکتبار جهانی برای استحاله نظام اسلامی است گفت: باید مسیر نفوذ آمریکا در راه سوءاستفاده از برجام و غیر آن را در این لحظات تاریخی با بصیرت و هوشیاری بست.

وی تصریح کرد: مسئله امروز کشور چگونگی پیروزی در این نبرد است و احزاب قطعا نقش کلیدی در آن خواهد داشت. حزب موتلفه اسلامی که خود را از انصار ولی می داند تلاش خواهد کرد نقش خود را در این جنگ نرم به خوبی ایفا کند تا باز هم شاهد الطاف الهی و پیروزی دیگری بر آمریکا باشیم.

حبیبی با بیان اینکه ما در هیچ زمینه ای غیر از مسائل هسته ای نباید با آمریکا گفتگو کنیم افزود: اهداف اسلامی و منافع مشروع با اهداف شیطانی و منافع نامشروع آمریکا در تضاد است.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: علاقمندان به مذاکره با آمریکا ولو قصد خیانت هم نداشته باشند راجع به چه موضوعی پیشنهاد مذاکره با آمریکا را دارند. البته حساب کسانی که خیانتکارانه اشتیاق مذاکره و ارتباط با آمریکا را دارند کاملا جداست.

وی گفت: پس از برجام نگاه مطلق به بیرون را باید تعطیل کرد و با درون نگری عقلانی به حل مشکلات کشور پرداخت.

حبیبی افزود: امید به غرب یک سراب است. هیات هایی که می آیند و می روند هیچ آثار عملی و امیدبخشی از سفرهای خود و هیچ علامتی در مورد پایان خصومت ورزی علیه ملت ایران از خود نشان نمی دهند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: دیپلماسی متکی به مردم کارساز است. در این دیپلماسی مردم ما و ملت های منطقه در یک روی تعامل سازنده در سیاست خارجی قرار دارند. این واقعیت نباید هرگز از چشم طراحان سیاست خارجی ما پنهان بماند.

وی ادامه داد: به نظر ما به آمریکا لاتین و آفریقا باید توجه بیشتری داشت. باید از نگاه به غرب کاست و اندکی هم به شرق با هوشمندی و حکمت نگاه کرد.

حبیبی با بیان اینکه مسدود کردن راه های نفوذ دشمن در ارکان انقلاب و کشور فقط با به کار گرفتن نیروهای اصیل مدبر و امتحان شده انقلاب میسر است گفت: دست هایی در کار است که می خواهند متدین بودن، انقلابی بودن، شهادت در راه خدا، ایثارگری، دشمن ستیزی و فریاد برآوردن بر سر آمریکا را خارج از قواعد دیپلماسی تسامح و تساهل مطلق در امور اخلاقی و اجتماعی و به عنوان یک نوع روشن فکری شجاعت و صراحت انقلابی داشتن در مقابل شیطان بزرگ و شیطانک های کوچک با تندروی تفسیر کند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: ما با باطل دانستن خط خبیث فتنه ۸۸ و فاسد دانستن حلقه انحراف با صدای بلند به عنوان حزب موتلفه اسلامی اعلام می داریم که در چارچوب محکمه اسلام، انقلاب اسلامی و ولایت فقیه بوده ایم.

وی با بیان اینکه ما انقلابی هستیم و انشاءالله انقلابی خواهیم ماند ادامه داد: از سال ۱۳۴۱ با فریاد یا مرگ یا خمینی در صحنه های گوناگون حضور داشتیم و پس از رحلت ایشان نیز با آیت الله خامنه ای بیعت کردیم.



