خانواده شهدا پیشتازان ایثار برای تحقق آرمانهای امام راحل هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی شامگاه چهارشنبه در دیدار خانواده شهیدان منصور، غلامرضا و محمود بیات سرمدی تاکید کرد: شهیدان راه امام حسین(ع) را که راه ایثار و شهادت است، برگزیدند و خانواده های آنان نیز در شرایط بسیار سخت امام راحل را تنها نگذاشته و از ایشان و راه و آرمان‌هایش پشتیبانی کردند.

رئیس جمهور با بیان اینکه همه مردم ایران نیز در آن شرایط سخت از امام عزیز ما حمایت کردند، افزود: در این میان شما خانواده‌های شهدا که فرزندان عزیز دلاورتان را به جبهه‌ها فرستادید و آنان را در راه خدا هدیه نمودید پیشتاز این ایثار بودید و اینکه خانواده‌هایی مثل شما وقتی یک شهید تقدیم راه انقلاب کردند عقب ننشسته و شهدای دوم و سوم خود را تقدیم پیشگاه خداوند کردند، بسیار ارزشمند و در فرهنگ و تاریخ این کشور جاودان و ماندگار خواهد بود.

روحانی اظهار داشت: خداوند دو توفیق بزرگ به شما داد که یکی توفیق برخورداری از چنین فرزندان و تربیت آنان بود و توفیق دیگر هدیه کردن آنان در راه خدا که بسیار ارزشمند است.

شهیدان منصور، غلامرضا و محمود بیات سرمدی به ترتیب در سال ۶۱ و در فروردین و بهمن سال ۶۶ به شهادت رسیدند.

شهید منصور سرمدی در حالی که ۱۸ سال داشت در عملیات رمضان، شهید غلامرضا سرمدی در حالی که ۱۴ سال سن داشت در عملیات کربلای ۸ در منطقه شلمچه و شهید محمود بیات سرمدی در ۲۴ سالگی و در عملیات بیت‌المقدس ۲ به شهادت رسیدند.

ناصر و مسعود دو فرزند دیگر این خانواده نیز از جانبازان دفاع مقدس هستند.

پدر این خانواده در بخشی از سخنان خود و خاطره‌هایی که از نحوه شهادت فرزندانش برای دکتر روحانی تعریف ‌کرد، به این نکته اشاره داشت که در عملیات کربلای ۵ در حالی که یک فرزندش پیش از آن به شهادت رسیده بود، ۵ پسر دیگرش در جبهه حضور داشتند.

مادر بزرگوار این شهیدان در سال ۹۲ به رحمت ایزدی پیوسته است.