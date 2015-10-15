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۲۳ مهر ۱۳۹۴، ۱۰:۴۴

آمریکا و روسیه درباره حملات هوایی در سوریه به توافقاتی رسیدند

آمریکا و روسیه درباره حملات هوایی در سوریه به توافقاتی رسیدند

وزارت دفاع آمریکا از تبادل نظر کارشناسان نظامی این کشور با کارشناسان روسی و دستیابی به توافقاتی در خصوص عملیات هوایی در سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل شینهوا، آمریکا و روسیه  در مذاکرات خود درباره سوریه به پیشرفت های خوبی دست یافته اند.

بنا بر این گزارش روز گذشته کارشناسان نظامی آمریکا و روسیه در یک ویدئو کنفرانس به بحث و گفتگو و تبادل نظر درباره عملیات هوایی امن در سوریه پرداختند.

پنتاگون بدون اشاره به جزییات بیشتر درباره این تبادل نظر کارشناسان نظامی دو کشور با صدور بیانیه ای اعلام کرد در این گفتگوها پیشرفت های خوبی حاصل شده است.

تبادل نظر کارشناسان نظامی دو کشور پس از آن صورت می گیرد که هواپیماهای آمریکا و روسیه روز شنبه در جریان ماموریت های خود بر فراز سوریه چندین بار در فاصله بسیار کمی از هم پرواز کرده اند و این امر موجب شده است تا مقامات روسیه و آمریکا به منظور پیشگیری از بروز سوانح هوایی بر فراز سوریه با هم به گفتگو بپردازند.

کد مطلب 2941383
پیمان یزدانی

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