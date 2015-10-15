به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه طی مراسمی با حضور گسترده مردم و خانواده های جانباختگان حادثه منا پیکر پنج نفر از جانباختگان از حرم مطهر شاهچراغ(ع) تا میدان شاهزاده قاسم شیراز تشییع شد.

حجت الاسلام رضوی اردکانی بر پیکر این جانباختگان نماز خوانند.

مدیر حج و زیارت استان فارس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: پیکر هشت نفر از حجاج جانباخته استان فارس به شیراز منتقل شد که اجساد پنج نفر از آنها در شیراز تشییع شد و دو نفر به شهرستان آباده و یک نفر به شهرستان لامرد منتقل و با حضور اقشار مختلف مردم تشییع می شود.

علیرضا زینلی یادآور شد: امسال سه هزار و ۳۰۰ زائر از استان فارس به حج تمتع مشرف شدند که از این تعداد یک هزار و ۵۰۰ نفر مرد و یک هزار و ۸۰۰ نفر زن هستند و دو کاروان نیز از استان های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد از فارس به سفر معنوی حج مشرف شدند.

وی تاکید کرد: هنوز وضعیت و زمان انتقال پیکر ۱۱ نفر از جانباختگان استان فارس در حادثه منا مشخص نیست.

تعداد کل جانباختگان این حادثه مربوط به استان فارس ۴۹ نفر اعلام شده که پیش از این پیکر ۲۲ نفر و هشت نفر از جانباختگان حادثه منا استان فارس با حضور مردم استان فارس در حرم شاهچراغ(ع) و شهرستان های فارس تشییع شد.