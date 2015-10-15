به گزارش خبرگزاری مهر، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بار دیگر در پاسخ به اظهارات کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ایران بیانیه‌ای صار کرد.

در این بیانیه آمده است: پس از صحبتهای قبلی اینجانب درباره اتهامات مطرح شده از طرف کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال و با در نظر گرفتن اینکه آنها پس از درخواست من از عذرخواهی عمومی سرباز زدند بدین وسیله به اطلاع می رساند:

۱- دیروز جلسه ويژه ای را به منظور بررسی این پرونده با مشاور حقوقی خود برگزار کردم.

۲- در اولین فرصت پس از اینکه مشاور حقوقی من اطلاعات کافی راجع به مسائل بنیادی این پرونده کسب کند اینجانب تاریخ نشست خبری خود را اعلام خواهم کرد تا تمامی جزییات راجع به این توهین بزرگ و بی‌حرمتی که توسط اعضای کمیته اخلاق که هنوز در آن زمان بر سر کار بودند، مطرح شد را پاسخگو باشم.

۳- تاکید می کنم که با تمام قدرت هر آنچه از دستم بر بیاید را انجام خواهم داد تا این پرونده را تا پایان دنبال کنم.