ساخت اسکله تفریحی و توریستی بوشهر ۶۰ درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسن باستی صبح پنجشنبه در نشست با مسئولان شهرداری بوشهر اظهار داشت: به منظور توسعه زیرساخت‌های گردشگری در استان بوشهر تلاش‌های بسیار زیادی صورت گرفته است و چند طرح مهم در دستور کار است.

وی قابلیت‌های گردشگری استان بوشهر را بسیار بالا دانست و اضافه کرد: باید تلاش شود که زیرساخت‌های مناسبی در این بخش ایجاد شود تا زمینه حضور گردشگران در استان فراهم شود.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر از ساحل بوشهر به عنوان یکی از مهمترین ظرفیت‌های گردشگری بوشهر یاد کرد و ادامه داد: باید با برنامه‎ریزی و طراحی‎های لازم زمینه توسعه گردشگری دریایی و ساحلی فراهم شود.

وی با اشاره به آغاز طرح مطالعاتی ساخت اسکله تفریحی، خدماتی و توریستی بوشهر، افزود: این طرح چهار سال بلاتکلیف است که شهرداری باید برای تکمیل آن تلاش ویژه‌ای داشته باشد.

باستی بیان کرد: شهرداری باید در زمینه طراحی، مطالعه و نظارت بر ساخت اسکله تفریحی، خدماتی و توریستی بوشهر تلاش ویژه‌ای داشته باشد.

وی به پیشرفت ۶۰ درصدی ساخت اسکله تفریحی، خدماتی و توریستی بوشهر اشاره کرد و گفت: امیدواریم با تلاش شهرداری بوشهر شاهد تسریع در اجرای این طرح باشیم.