بخش نابینایان در کتابخانه عمومی شهدا قزوین به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح بخش تخصصی نابینایان ظهر پنجشنبه با حضور جمعی از مسئولان استان در محل کتابخانه عمومی شهدا شهر قزوین افتتاح و به بهره برداری رسید.

مهدی رمضانی مدیرکل کتابخانه های استان قزوین در آئین بهره برداری بخش تخصصی نابینایان اظهارداشت: در حال حاضر یک هزارو ۵۰۰ نسخه کتاب بریل و یک هزارو ۵۰۰ کتاب در قالب لوح فشرده ونوارکاست در این بخش وجود دارد.

مدیرکل کتابخانه های استان قزوین بیان کرد: این بخش به منظور توسعه خدمت رسانی به روشن دلان در رده های سنی مختلف راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه بخش تخصصی نابینایان کتابخانه عمومی شهدا در فضایی به مساحت ۱۰۰ متر مربع راه اندازی شده است افزود: هارد اگسترنال، ضبط صوت، تلویزیون، برجسته نگار، به دید و تجهیزات کامل بخش کودک ویژه نابینایان از جمله تجهیزات این بخش است.

رمضانی در ادامه از افتتاح کتابخانه عمومی در روستای آلتین کش از توابع بخش طارم سفلی شهرستان قزوین با همکاری خیر و دهیاری این منطقه خبر داد.