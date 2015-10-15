معرفی واحدهای غیر استاندارد مصالح ساختمانی لرستان به مراجع قضایی

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه قنبریان ظهر پنجشنبه در مراسم روز جهانی استاندارد که در محل سالن علامه طباطبایی خرم آباد برگزار شد شعار امسال روز جهانی استاندارد را "استانداردها زبان مشترک جهانی" خواند و اظهار داشت: این شعار بر مبنای تعامل مردم در سراسر جهان طراحی شده است.

وی با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد می تواند در شرایط پساتحریم برای خدمت گذاری به جامعه مثمر ثمر باشد عنوان کرد: سازمان استاندارد مسئول اصلی حمایت از مصرف کنندگان بوده و حقوق تولیدکنندگان را نیز مورد توجه قرار می دهد.

مدیرکل استاندارد لرستان بیان داشت: در بند ۲۴ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر افزایش پوشش استاندارد بر تمامی محصولات داخلی تاکید شده است که این بدین معنا بوده که تمامی کالاهای تولیدی باید یک پیوست استاندارد داشته باشند.

قنبریان به اقدامات اداره کل استاندارد لرستان در سالجاری اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه هایی که توسط این اداره کل طی امسال دنبال می شد بحث استانداردسازی مصالح ساختمانی بود که در این راستا و با توجه به رضایت بخش نبودن وضعیت واحدهای تولید مصالح ساختمانی استان گشت های مشترکی با دستگاه های زیربط صورت گرفت.

وی افزود: این گشت های مشترک نتایج خوبی به همراه داشت به طوریکه برخی واحدهای تولیدکننده مصالح ساختمانی به سمت استانداردسازی پیش آمده و برخی دیگر به مراجع قضائی ارجاع داده شده اند.

مدیرکل استاندارد لرستان یکی از اقدامات این سازمان را استاندارد سازی تجهیزات بازی در استان دانست و گفت: در این راستا طی بازدیدهای میدانی به عمل آمده مشاهده شد هیچکدام از این تجهیزات استاندارد نیستند لذا این موضوع در شورای فنی و شورای استاندارد استان مطرح شد.

قنبریان به پلمپ تجهیزات چند شهربازی موجود در شهر خرم آباد اشاره کرد و افزود: برخی شهرستان های استان نیز به سمت استاندارد سازی تجهیزات بازی سوق داده شده اند.

وی صدور تائیدیه کیفیت برای آسانسورها را از وظایف سازمان استاندارد دانست و عنوان کرد: برای این منظور اداره کل استاندارد لرستان با سه شرکت خصوصی مستقر در استان قرارداد بسته و موضوع کیفیت آنسانسورها دنبال می شود.

مدیرکل استاندارد لرستان کنترل مخازن "سی ان جی" و خودروهای دوگانه سوز و گازسوز را از دیگر اقدامات اداره کل استاندارد لرستان خواند و اضافه کرد: میزان فروشی ترازوها و باسکول ها نیز مدنظر این اداره کل بوده که در این زمینه با توجه به بحث خرید گندم صحت باسکول ها مد نظر قرار گرفت.