به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی پس از شکست یک بر صفر تیمش برابر ذوب آهن گفت: از بازیکنانم راضی هستم. حریف ما جانانه دفاع کرد. از تلاشی که بچه ها در این بازی کردند راضی هستم اما نتوانستیم از سد دفاعی ذوب آهن بگذریم.

جلالی در پاسخ به این پرسش که با حضور جواد نکونام و ابراهیم صادقی به نظر می رسد خط میانی شما کند است گفت: تیم ما بد نبود اما حریف ما در دفاع کردن اصلا اشتباه نکرد. اگر یک اشتباه کوچک می‌کردند ما استفاده می کردیم. شاید هم ما نتوانستیم آنها را وادار به اشتباه کنیم.

وی در مورد اعتراض تماشاگران نسبت به نتایج این تیم گفت: در این فوتبال یا باید فحش دادن بلد باشی و روی دست همه بلند شوی یا اینکه فحش خورت خوب باشد. ما فحش خورمان خوب است. هر شهری که می رویم علیه ما فحاشی می کنند اما بعد می آیند بیانیه می دهند و می گویند اتفاقی نیفتاده است. اگر مربی بودم که می توانستیم خوب فحش بدهم قطعا اقدامات دیگری می کردم.

مجید جلالی در مورد قضاوت این دیدار نیز گفت: در یک صحنه داور باید به سود تیم ما پنالتی می گرفت اما این کار را نکرد و اگر ده تا صحنه دیگر هم اینطور رخ می داد بازهم پنالتی نمی گرفت. من می خواهم در طول صحبت هایم از داوری حرفی نزنم اما وقتی خبرنگاران سوال می کنند به یک نقطه انفجار ما که در دل ماست ضربه می زنند. بنابراین از خبرنگاران خواهش می کنم در مورد داوری سوال نکنند.

وی افزود: مشکلاتی که الان بوجود آمده است به خاطر بی اعتمادی است. الان دارم خودم را کنترل می کنم در مورد داور چیزی نگویم اما این راهش نیست.

جلالی در ادامه تاکید کرد: متاسفانه داور در دقیقه ۵ بازی دستش را به اشتباه بالا برد و کمک داور هم اشتباهی پرچم زد. من که روی نیمکت هستم، با دیدن این صحنه ها عصبانی می‌شوم. خب من هم می‌توانم سر و صدا کنم.

وی تاکید کرد: مسئولان داوری باید به این اتفاقات به صورت موشکافانه نگاه کنند. در اینصورت من هم احساس می‌کنم که جایی هست که به این اشتباهات رسیدگی می کند و من هم ساکت می‌شوم ولی وقتی می‌بازیم این اتفاقات رخ می‌دهد. من نمی‌خواستم درباره داوری صحبت کنم ولی حرفهای زیادی دارم.

سرمربی سایپا با بیان اینکه ۳۶ سال در فوتبال ایران زحمت کشیده چرا باید از سوی تماشاگران فحش بخورد، تاکید کرد: این همه زد و بند در فوتبال ما هست و من سعی کردم خودم را از آن دور نگه دارم. به یک تماشاگر و خبرنگار هم بی احترامی نکرده ام. آنها اول فحش می‌دهند و بعد بیانیه صادر می‌کنند که چون تیمش باخته، این حرفها را می‌زند. سال گذشته در اصفهان هم این اتفاقات رخ داد. برای من منفورترین جا برای بازی کردن، ورزشگاه فولادشهر اصفهان است و حاضر نیستم برای مسابقات تیم، آنجا بروم.

جلالی در پایان با بیان اینکه درباره وضعیت میلاد میداوودی صحبت نمی‌کند، درباره تعطیلات لیگ هم گفت: وقتی تعطیلات لیگ از قبل اعلام شده، ما می‌توانیم خودمان را با آن همسو کنیم ولی قطعا اختلال هم ایجاد می‌کند. روند همه تیمها مختل می‌شود و کیفیت بازی ها از بین می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سایپا امروز جمعه در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال به مصاف ذوب آهن رفت و با یک گل مغلوب این تیم اصفهانی شد.