به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی در پایان دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و صبای قم که شامگاه جمعه در ورزشگاه آزادی با تساوی یک بر یک به پایان رسید به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس این ورزشگاه گفت: بازی خوبی را از هر دو تیم شاهد بودیم. هر دو تیم برای بردن به زمین آمده بودند اما ما دقایق آخر برد را با تساوی عوض کردیم.

وی افزود: به بازیکنان خودم خسته نباشید می گویم. در این جو و هیاهویی که از قبل از بازی شروع شده بود متاسفانه سطح داوری این دیدار هم ضعیف بود.

علی دایی خاطرنشان کرد: ما در ضد حملات می توانستیم تعداد گل هایمان را بیشتر کنیم. اگر توپ های ما گل می شد به برتری خوبی می رسیدیم. بازیکنان ما زحمت کشیدند و به همه خسته نباشید می‌گویم و امیدوارم در آینده بتوانیم بهتر شویم.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم در مورد داوری این دیدار گفت: اگر داور خطاهایی که روی تیم ما صورت می گرفت را سوت می زد شرایط فرق می کرد. من فکر می کنم که داور نمی خواست بعد از درگذشت هادی نوروزی هواداران پرسپولیس غم دیگری را تجربه کنند.