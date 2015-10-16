قهرمانی مشترک رسانه ورزش و یاران محسن در تورنمنت چهارجانبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سايت رسمي تيم رسانه ورزش(http://resanehvarzesh.com/Default.aspx) تيم‌هاي فوتبال رسانه ورزش و ياران محسن آقازاده در فينال تورنمنت چهارجانبه گراميداشت آقازاده روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه در ورزشگاه شهيد باباخاني به مصاف هم رفتند که اين بازي در نهايت با نتيجه تساوي ۵ بر ۵ خاتمه يافت.



با توجه به اينکه اين مسابقات يادبود مربي با اخلاق فوتبال ايران مرحوم محسن آقازاده بود و در فضايي دوستانه برگزار شد، مسئولان برگزاري تصميم گرفتند که دو تيم برنده فينال باشند و ضربات پنالتي را نزنند.



در اين ديدار نيما عليپور و محمود نجف‌زاده (هر کدام دوبار) و رضا ترابيان براي رسانه ورزش گلزني کردند.



در تيم ياران محسن، تعدادي از بازيکنان پيشين تيم فوتبال استقلال از جمله سياوش اکبرپور، عليرضا اکبرپور، مهدي هاشمي نسب، محمدرضا مهرانپور، علي سامره، حمید مطهری، داوود سيدعباسي، محمد خرمگاه، علي چيني، احمد مومن زاده و ... به میدان رفتند.



عادل فردوسي پور هم که به تازگي دوران مصدوميت خود را پشت سر گذاشته است، در اين ديدار روي نيمکت تيم رسانه ورزش حضور داشت.



مجيد جلالي سرمربي تيم سايپا هم به عنوان ميهمان ويژه، نيمه دوم اين مسابقه را از نزديک تماشا کرد.



تيم رسانه ورزش در ديدار نخست خود موفق شده بود پيشکسوتان استقلال را با نتيجه ۴ بر ۳ شکست بدهد.