یک گام تاجدا شدن منطقه صنعتی خیرآباد ازورامین/۴هزارکارگر درانتظار

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها: منطقه صنعتی خیرآباد با استقرار ۲۹۸ واحد صنفی و صنعتی نقش مهمی در پیشرفت و توسعه اقتصادی شهر ورامین ایفا می‌کند.

طی سال‌های اخیر به دلیل مشکلات موجود در منطقه صنعتی خیرآباد و عدم‌حمایت از فعالان این عرصه، ۴۰ کارخانه به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده‌اند اما همچنان بیش از ۲۵۰ واحد صنعتی در این منطقه مشغول به فعالیت هستند.

همچنین منطقه صنعتی خیرآباد که در حال دریافت مجوز شهرک صنعتی است، نقش مهمی در اشتغال‌زایی برای جوانان جویای کار دارد به‌طوری‌که بر اساس آخرین آمارها بیش از چهار هزار نفر در واحدهای مختلف صنعتی و صنفی این منطقه مشغول به کار هستند.

در طول سال‌های اخیر تبدیل منطقه صنعتی خیرآباد به شهرک صنعتی همواره مطرح بوده و بحث‌های داغی نیز در میان محافل عمومی در این زمینه صورت گرفت اما درنهایت این موضوع عملیاتی نشد.

ساماندهی منطقه صنعتی خیرآباد از اهداف مسئولان ورامین است

برخی اعتقاددارند که منطقه صنعتی خیرآباد به‌عنوان مکانی برای توسعه اقتصادی منطقه و ایجاد اشتغال نباید از شهر ورامین جدا شود اما برخی دیگر معتقدند که باید با گرفتن امتیازاتی این منطقه صنعتی از محدوده شهر ورامین خارج شود.

با توجه به‌قرار داشتن منطقه صنعتی خیرآباد در محدوده شهر ورامین، هرگونه انتزاع این منطقه باید بارأی و نظر اعضای شورای اسلامی شهر ورامین باشد و برخی اعضای شورای شهر اعتقاددارند که باید دید به‌جای انتزاع منطقه صنعتی خیرآباد، چه چیزی عاید شهر ورامین می‌شود.

مجتبی بوربور معاون فرماندار ورامین خردادماه امسال درباره مشکلات منطقه اقتصادی منطقه خیرآباد گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های مسئولان شهرستان ورامین، ساماندهی منطقه صنعتی خیرآباد است که در دیدار فرماندار با معاون اول رییس جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت در شهرستان ورامین نیز پیگیری شد.



معاون فرماندار ورامین یادآور شد: صنایع مستقر در منطقه خیرآباد این شهرستان به دلیل این‌که جزو شهرک صنعتی محسوب نمی‌شوند، نمی‌توانند از برخی امکانات مربوط به این شهرک‌ها برخوردار شوند و تعیین تکلیف این منطقه الزامی است.

تصویب شهرک صنعتی خیرآباد در ستاد تسهیل وزارت صنعت، معدن و تجارت

سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت شهرک صنعتی خیرآباد اظهار داشت: برای قانونی شدن شهرک صنعتی خیرآباد گام‌های مهم و قابل‌توجهی برداشته‌شده است.

رییس مجمع نمایندگان استان تهران افزود: حدود پنج سال پیش و با رایزنی‌های مختلف، ستاد تسهیل وزارت صنعت، معدن و تجارت را برای بررسی موضوع شهرک صنعتی خیرآباد دعوت کرده و در این نشست شهرک صنعتی خیرآباد به تصویب رسید.

رأی مثبت شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران به شهرک صنعتی خیرآباد

وی ادامه داد:پس از تصویب ستاد تسهیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، باید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران نیز رأی مثبت خود را در این زمینه اعلام می‌کرد که پس از دو سال این موضوع در شورای برنامه‌ریزی به تصویب رسید.

نقوی حسینی اضافه کرد: به رغم تلاش‌های انجام‌شده و تصویب ستاد تسهیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران، مجوز لازم برای شهرک صنعتی خیرآباد دریافت نشد.

شورای شهر ورامین با جدا شدن شهرک صنعتی خیرآباد موافقت نکرد

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: طبق طرح جامع شهری ورامین، شهرک صنعتی خیرآباد به محدود شهر ورامین اضافه شد و بدین ترتیب این شهرک در محدوده و یا حریم شهر ورامین قرار گرفت.

وی متذکر شد: پس‌ازاین موضوع بود که شورای اسلامی شهر ورامین با جدا شدن شهرک صنعتی خیرآباد از محدوده شهر ورامین موافقت نکرد و شهرک صنعتی از محدوده شهر ورامین جدا نشد.

شهرک صنعتی خیرآباد از ورامین جدا می‌شود

نقوی حسینی یادآور شود: شورای اسلامی شهر ورامین اعلام کرد که باید به ازای شهرک صنعتی خیرآباد به محدوده شهر ورامین اضافه شود و پیشنهاد‌هایی در این زمینه مطرح و این موضوع موردبررسی قرار گرفت که با جدا شدن شهرک صنعتی خیرآباد، چه چیزی به شهر ورامین داده می‌شود.

رییس مجمع نمایندگان استان تهران افزود: پس از بحث و بررسی‌های انجام‌شده، جلسه‌ای با حضور معاون عمرانی استانداری تهران طی روزهای اخیر برگزار شد و مصوب گردید تا به ازای جدا شدن شهرک صنعتی خیرآباد از ورامین به همان اندازه به محدوده شهر ورامین اضافه شود.

وی گفت: همچنین مصوب شد تا این دو موضوع به‌صورت همزمان عملیاتی شود و درواقع انتزاع شهرک صنعتی خیرآباد از ورامین و اضافه شدن محدوده جدید به ورامین توأمان اجرایی شود.

نقوی حسینی یادآور شد: بر اساس توافق انجام‌شده، حدود ۵۰ هکتار اضافه‌تر به محدوده شهر ورامین اضافه خواهد شد.

بررسی موضوع شهرک صنعتی خیرآباد در جلسه شورای اسلامی شهر ورامین

سید رضا احمدی رییس شورای اسلامی شهر ورامین نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرک صنعتی خیرآباد بر اساس طرح جامع و تفصیلی شهر ورامین جزو شهر ورامین محسوب می‌شود.

وی افزود: جلسه‌ای برای بررسی انتزاع شهرک صنعتی خیرآباد از محدوده شهر ورامین در استانداری تهران برگزار و صورت‌جلسه‌ای در این زمینه تنظیم شد.

احمدی ادامه داد: مصوبات این جلسه در نشست اعضای شورای اسلامی شهر ورامین موردبررسی قرار خواهد گرفت و بهترین تصمیم عملیاتی خواهد شد.

خبرنگار: محمدرضا حیدری