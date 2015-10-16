قیام امام حسین موجب ماندگاری تشیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین دشتی پنجشنبه‌شب در مراسم بزرگداشت شهید حسین همدانی در بوشهر با تسلیت آغاز محرم و شهادت امام حسین (ع) اظهار داشت: تمامی ادیان، منادی جهاد و شهادت هستند، اما دین اسلام امروز در جهان به ظلم‌ستیزی شناخته شده است.

وی افزود: اکنون تمامی نقشه‌های استعمار و تفرقه‌افکنی‌های دشمنان برای حذف اسلام است، تا بتوانند به خواسته‌های شومی که در سر می‌پرورانند دست یابند.

امام جمعه موقت شهر بوشهر با بیان اینکه تولد شیعه با شهادت امام حسین(ع) نمایان شده است، افزود: اگر حرکت امام حسین(ع) و قیام‌های بعد آن وجود نداشت، اکنون شیعه‌ای هم وجود نداشت.

دشتی با اشاره به اینکه فرهیختگان دین ما در مسیر جهاد و شهادت گام برمی‌دارند، بیان کرد: انقلاب ما نمونه واضح این حرکت است، اما باید این انقلاب به تمام دنیا منعکس شود، چرا که اگر فریاد رسی برای انقلاب اسلامی نباشد، از محتوا تهی شده است.

وی با اشاره به بخش هایی از وصیت نامه شهید همدانی افزود: انسان‌های فرهیخته حقیقت و بصیرت را می‌فهمند و این موضوع در کلام شهید همدانی نمایان بوده است.