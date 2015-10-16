راه اندازی طولانی ترین مسیر پروازی جهان به مدت ۱۹ ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر طولانی ترین خط پروازی تجاری جهان به مدت ۱۷ ساعت میان دالاس و سیدنی برقرار است اما حالا گفته می شود شرکت هواپیماسازی ایرباس هفت فروند هواپیمای (فوق العاده طولانی) A۳۵۰-۹۰۰ در اختیار خطوط پروازی سنگاپور قرار می دهد تا با راه اندازی طولانی ترین مسیر پرواز تجاری جهان، تحولی بزرگ در صنعت حمل و نقل هوایی جهان روی دهد.

طولانی ترین مسیر پروازی فعلی جهان به طول ۱۳ هزار و ۸۰۵ کیلومتر با استفاده از یک فروند هواپیمای ایرباس Airbus A۳۸۰-۸۴۲ میان دالاس در آمریکا و سیدنی استرالیا به مدت ۱۷ ساعت انجام می شود و حالا این رکورد به میزان دو ساعت بهبود خواهد یافت.

این خبر درحالی از سوی ایرباس اعلام شده که خطوط پروازی امارات چندی پیش اعلام کرد که قصد دارد رکورد پرواز یکسره در جهان را با راه اندازی مسیر پروازی میان دبی و پاناماسیتی از سال آینده جابجا کند.

شرکت امارات اعلام کرده که با استفاده از یک فروند بوئینگ Boeing ۷۷۷-۲۰۰LR مسیر پروازی مورد نظرش را به مدت ۱۷ ساعت و ۳۵ دقیقه راه اندازی می کند. اما حالا ایرباس در نظر دارد تا این رکورد را هم (که هنوز به ثبت نرسیده) بهبود بخشد.

راه اندازی طولانی ترین مسیر پروازی تجاری جهان میان سنگاپور و آمریکا در سال ۲۰۱۸ راه اندازی خواهد شد.