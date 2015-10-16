غرب از تروریسم برای تحقق اهدافش بهره می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، بثینه شعبان با اشاره به استفاده ابزاری غرب از مبارزه با تروریسم گفت: این در حالی است که دولت روسیه از ارتش سوریه در مبارزه با تروریسم حمایت می کند.

وی از مصر به خاطر حمایت از مشارکت روسیه در مبارزه با تروریسم در سوریه قدردانی و تاکید کرد: این مسئله برای کشور ما بسیار مهم است.

مشاور سیاسی و رسانه ای بشار اسد با اشاره به اینکه کشورهای غربی از حملات مشکوک علیه سوریه حمایت می کنند، از کشورهای دوستدار صلح حمایت از سوریه را خواستار شد.

بثینه شعبان با تاکید بر اینکه در سایه حمایت های این کشورها و مقاومت ملت و ارتش سوریه غرب نتوانسته است اهداف خود را در سوریه محقق سازد، تاکید کرد: بدون مصر جنگی وجود ندارد و بدون سوریه نیز صلحی وجود ندارد.

وی یادآور شد: سقوط محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر برای سوریه، منطقه و جهان بسیار مهم بود و شکست بزرگی برای دولت اردوغان که هماهنگی بالایی با اخوان المسلیمن مصر داشت، به شمار می آید.

این مقام سوری تاکید کرد: برخی در مصر می گویند که موضع محمد مرسی که خواهان قطع روابط با سوریه بود باعث تعجیل در سقوط وی شد چرا که ملت مصر و سوریه دارای روابط تاریخی هستند. به گفته شعبان روابط میان نهادهای این دو کشور ادامه دارد و هیچ وقت قطع نشده است و جدا کردن دو ملت مصر و سوریه امکان پذیر نیست.