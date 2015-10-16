دستگیری عامل فروش داروهای غیر مجاز در اینستاگرام

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ایرج محمدخانی در تشریح جزییات خبر شناسایی و دستگیری متهم، گفت: در رصد شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل، كارشناسان این پلیس پروفایلی را در شبکه اجتماعی اینستاگرام شناسایی کردند که گرداننده آن اقدام به تبلیغ و فروش انواع داروهای غیر مجاز از جمله مکمل های بدنسازی می کرد.

وی افزود: با پی جویی های فنی و پلیسی، گرداننده پروفایل فروش داروهای غیر مجاز در شبکه اجتماعی موبایلی که مردی ۳۰ ساله اهل و ساکن رشت بود شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر شد.

سرهنگ محمدخانی افزود: متهم با توجه به شواهد و قرائن موجود به بزه انتسابی خود و اینکه با انگیزه تبلیغات و جذب مشتری در پوشش شبکه اجتماعی موبایلی اقدام به فروش داروهای غیر مجاز می نمود، اعتراف و جهت سیر مراحل قانونی تحویل دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت شد .

وی با بیان اینكه این گونه اعمال، بهداشت و سلامت جامعه را به مخاطره می اندازد، از شهروندان خواست، به هیچ وجه اقدام به خرید داروهایی كه از طریق شبکه های اجتماعی موبایلی تبلیغ و عرضه می شوند، نكنند و در صورت مشاهده چنین مواردی، مراتب را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir یا ایمیل این پلیس به نشانی Gfata@police.ir گزارش کنند، تا با عوامل سود جو و فرصت طلبی كه برای كسب منافع مادی خود بهداشت و سلامت جامعه را به خطر می اندازند برخورد قانونی و قاطع انجام و از ادامه فعالیت مجرمانه آنها جلوگیری به عمل آید.