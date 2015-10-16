ابراز امیدواری العربی درمورد نقش آفرینی مصر در تشکیل کشور فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، العربی با صدور بیانیه ای عضویت غیر دائم مصر در شورای امنیت سازمان ملل را به عبد الفتاح السیسی رئیس جمهور، ملت و دولت این کشور تبریک گفت و آن را پیروزی دیپلماسی فعال مصر در منطقه و جهان دانست.

دبیر کل اتحادیه عرب ابراز امیدواری کرد که مصر از عضویت غیر دائم خود در شورای امنیت برای حل بحران های منطقه به ویژه سوریه، لیبی و یمن و ایجاد راه هایی برای مبارزه با تروریسم که تهدیدی برای صلح و امنیت کل جهان است، بهره برداری کند.

وی پیش بینی کرد که مصر به صورت گسترده ای از طریق حضور خود در شورای امنیت و سازمان ملل در حل و فصل مسائل عربی و اصلاح شورای امنیت به ویژه در سایه تغییراتی که منطقه خاورمیانه شاهد آن است و پایان دادن به درگیری در شماری از کشورهای جهان سهیم باشد.

از سوی دیگر احمد الجروان رئیس پارلمان عربی ابراز امیداواری کرد که مصر از مسائل عربی و آفریقایی و در رأس آن فلسطین، مبارزه با تروریسم و توسعه و تحقق آرزوهای ملت های عربی و اسلامی که در تلاش برای تحقق آرامش و پیشرفت هستند، دفاع کند.

وی انتخاب مصر به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت با اکثریت آراء را نشان دهنده قدردانی جامعه بین الملل از تلاش های مصر در عرصه بین المللی برای تحقق صلح و امنیت بین المللی و پیروزی بزرگ دیپلماسی این کشور دانست.

گفتنی است مجمع عمومی سازمان ملل متحد صبح روز پنجشنبه جلسه ویژه ای را برای انتخاب ۵ عضو غیر دائم شورای امنیت در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ برگزار کرد که در پایان مصر با پیروزی در این انتخابات برای ششمین بار در تاریخ خود به عضویت شورای امینت در آمد.

شورای امنیت متشکل از ۱۵ عضو است که ۵ عضو آن دائم (روسیه، چین، فرانسه، انگلیس و آمریکا) و ۱۰ عضو آن غیر دائم هستند. در حال حاضر اردن، آنگولا، نیجریه، اسپانیا، چاد، شیلی، ونزوئلا، لیتوانی، مالزی و نیوزلند اعضای غیر دائم شورای امنیت هستند.