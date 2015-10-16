دشمن برای از بین بردن ارزش های اسلامی تلاش می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی شامل شامگاه پنج شنبه در مراسم ششمین سالگرد تدفین شهدای گمنام دانشگاه آزاد تاکید کرد: دشمن به دنبال از بین بردن ارزش های جامعه اسلامی است تا همه آنچه در سوریه و یمن به وجود آورده را در این کشور نیز به وجود آورد.

وی افزود: این ترفندها در حالی است که جوانان ایرانی ولایتمدار هستند و اجازه نمی دهند دشمنان چنین خیالی حتی در خواب ببینند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل با اشاره به هزینه های قابل توجه و سنگین آمریکا برای جنگ نرم ادامه اد: امروز باید در مقابل خون شهدا شرمنده آن ها نباشیم و با افتخار به شهدا در مقابل دشمنان ایستادگی کنیم.

شامل با تاکید به اینکه شهدا به ما نیاز ندارند و این ما هستیم که به آن ها نیازمندیم، متذکر شد: شهدا چه در جنگ تحمیلی با رشادت خود از کیان کشور دفاع کردند و چه امروز که برای ترویج فرهنگ ایثار، ولایت مداری و شهادت به آن ها نیازمندیم.

وی معتقد است شهدا از ما جز عمل به وصایایشان که ادامه دادن راه امام و رعایت عفت و حجاب است چیزی نمی خواهند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل شهدا را افتخار و سربلندی جامعه اسلامی دانست و بیان داشت: امروز وظیفه نسل جوان دفاع از دستاوردهای این بزرگواران است.

شامل با بیان اینکه شهدا را نباید به خاک سپرد بلکه باید به یاد سپرد، تداوم راه آن ها را تنها مسیر درست بیعت با آرمان ها و سجایای اخلاقی و اعتقادی شهدا دانست.