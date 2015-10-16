گسترش فولاد تبریز – نفت تهران؛ فرصتی برای بهبود جایگاه در جدول

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: هفته هشتم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور امروز جمعه با انجام هفت دیدار باقی مانده به پایان می رسد و طی آن در یکی از این بازی ها، تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز در خانه خود برابر تیم نفت تهران به میدان می رود.

این دیدار با توجه به نتایج نسبتا خوب تیم گسترش فولاد در هفت هفته سپری شده از لیگ پانزدهم و البته نتایج دور از انتظار نفت تهران در این مدت، می تواند یکی از بازی های جذاب و مهم هفته هفتم محسوب شود. دیداری که گسترش فولاد به دنبال پیروزی خانگی است و نفت هم می خواهد اعتبار از دست رفته خود در هفته های آغازین را با پیروزی برابر حریف تبریزی اش مجددا به دست بیاورد.

جایگاه متفاوت دو تیم

گسترش فولاد تبریز در فصل جاری عملکردی درخشان در هفت هفته آغازین داشته و توانسته نتایج مقبولی کسب کند. این تیم تا به اینجای کار سه پیروزی، دو تساوی و دو شکست در کارنامه خود ثبت کرده است که حاصل این نتایج، جمع آوری ۱۱ امتیاز و ایستادن در رده هفتم جدول بوده است. در سوی مقابل تیم نفت تهران اما بدون دشت کردن هیچ بردی، چهار مساوی و دو باخت تجربه کرده و البته یک بازی کمتر از دیگر تیم ها انجام داده است و قرار است دیدار معوقه اش با استقلال اهواز در فرصت مقرر انجام یابد. نفتی ها با چهار تساوی که کسب کرده اند، چهار امتیازی اند و در رده یکی مانده به آخر، یعنی پانزدهم جدول قرار گرفته اند.

صعود به جمع بالانشینان، هدف آبی ها

بازی دو تیم گسترش فولاد و نفت با توجه به شرایط جدول برای هر دو تیم می تواند از اهمیت زیادی برخوردار باشد. گسترش فولاد ۱۱ امتیازی و رده هفتمی با پیروزی در این بازی می تواند در بهترین حالت ممکن به رده سوم جدول صعود کند. این در شرایطی محقق خواهد شد که علاوه بر پیروزی خود تیم گسترش فولاد برابر نفت، تیم سپاهان رده سومی و ۱۴امتیازی باید برابر سیاه جامگان شکست بخورد و سایپا رده چهارمی و ۱۳ امتیازی، مقابل ذوب آهن مساوی کند. البته برد احتمالی گسترشی ها برابر نفت باید پرگل باشد تا شاگردان کمالوند بتوانند بهترین صعود در جدول را داشته و تا رده سوم خود را بالا بکشند.

شکست گسترش فولاد یا تساوی در این بازی اما می تواند این تیم را تا رده نهم جدول تنزل دهد.

نفت به دنبال صعود پنج پله ای

در آن سو اما تیم نفت تهران که با چهار امتیاز در خانه پانزدهم جدول ایستاده است، در صورت پیروزی در این بازی می تواند در بهترین حالت ممکن تا رده دهم بالاتر بیاید. این اتفاق در حالی رخ خواهد داد که استقلال اهواز و راه آهن برابر یکدیگر مساوی کنند، سیاه جامگان برابر سپاهان پیروز نشود، پرسپولیس برابر صبا ببیازد و تراکتورسازی هم با دست خالی از دیدار با فولاد خوزستان به تبریز بازگردد. در این حالت نفت می تواند با هفت امتیاز و تفاضل گل بهتر با صعودی پنج پله ای به رده دهم جدول برسد.

باخت نفت اما می تواند فانوس جدول را به دست این تیم بدهد که این امر در صورت پیروزی فولاد برابر تراکتورسازی اتفاق بیفتد. مساوی نفت برابر گسترش فولاد هم این احتمال را ایجاد خواهد کرد که نفت هم در جدول صعود کند هم سقوط کند این امر نیز بستگی به نتیجه گیری تیم های فولاد خوزستان و استقلال اهواز دارد.

تلاش شاگردان فراز برای سه امتیاز

در خصوص بازی امروز دو تیم، فراز کمالوند سرمربی تیم گسترش فولاد تبریز گفت: برای این دیدار برنامه داریم و قطعا برای کسب سه امتیاز به میدان خواهیم رفت.

وی با اشاره به اینکه مسئولان داوری اذعان می کنند که گسترش فولاد بیشترین ضربه را از داوری ها دیده است، ادامه داد: در بازی با سیاه جامگان و نیز استقلال تهران سه پنالتی برای گسترش فولاد گرفته نشد که اگر گرفته می شد سرنوشت تیم ها هم اکنون این نبود و تغییرات زیادی را شاهد می شدیم.

کمالوند با بیان اینکه در نیم فصل دوم تعداد بازی های خانگی ما بیشتر است، گفت: می توانیم در ادامه مسابقات با کسب امتیازات لازم رده خود را در جدول بهبود ببخشیم و هواداران را از تیممان راضی کنیم.

سرمربی تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز در خصوص غایبان تیمش نیز دربرابر تیم نفت تهران گفت: سید محسن حسینی، مهدی کیانی و درویشی برای بازی فردا غایب هستند و بقیه بازیکنان را برای بازی امروز در اختیار داریم.

فرصت جبران برای تیم علی منصور

علیرضا منصوریان سرمربی تیم نفت تهران نیز با بیان اینکه تیمش باید تک امتیاز بازی های خارج از خانه را جمع کند، گفت: ما امتیازات زیادی را از دست داده ایم و باید در بازی های آینده نتایج قبل را جبران کنیم.

وی با تاکید بر اینکه با تمام توان مقابل تیم تبریزی به میدان می رویم، ادامه داد: باید سه امتیاز کامل دیدار امروز را کسب کنیم گرچه تیم گسترش فولاد تبریز نیز تیم خوب و منسجمی است و هماهنگ بازی می کند.

منصوریان با اشاره به اینکه بازیکنان تیم ملی امید را که دیروز به تهران امدند را به تبریز نیاوردیم، گفت: ما سه یا چهار بازیکن غایب داریم و مبعلی نیز مصدوم است.

سرمربی تیم نفت تهران درخصوص علیرضا بیرانوند گفت: بیرانوند به تمرینات گروهی اضافه شده و با ما تمرین می کند اما به همراه تیم به تبریز نیامده است.

دیدار تیم های گسترش فولاد تبریز و نفت تهران از چارچوب بازی های هفته هشتم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از ساعت ۱۵:۴۵ امروز جمعه در ورزشگاه اختصاصی گسترش فولاد برگزار می شود.

خبرنگار: محمود نصیرپور