قیمت نفت به کانال ۵۰ دلار برگشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «رویترز»، به دنبال گمانه زنی ها بر سر کاهش تولید نفت آمریکا، قیمت جهانی نفت در بازار معماملات آتی روز جمعه با روند صعودی آغاز به‌کار کرد، این در حالی است که تحلیل گران بر این باور هستند به دلیل افزایش ظرفیت تولید نفت ایران، روند رو به رشد قیمت نفت نمی تواند تداومی داشته باشد.

در همین حال، قیمت نفت دریای برنت برای تحویل در ماه دسامبر با ۴۰ سنت افزایش یا ۸ دهم درصد رشد به رقم ۵۰ دلار و ۱۳ سنت در هر بشکه رسید، همچنین قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا با ۴۷ سنت افزایش در برابر ۴۹ دلار و ۷۳ سنت در هر بشکه معامله شد.