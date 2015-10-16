پنج طرح محیط زیست شهری در مشهد به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار در حاشیه افتتاح پنج طرح زیست محیطی در مشهد شامگاه پنجشنبه در فرهنگسرای کودک مشهد و آینده در جمع مدیران بیان کرد: در راستای ارتقای کیفیت زندگی در دولت یازدهم تعداد چهار سند تدوین و تصویب شده است.

وی افزود:این سندها در چهار موضوع برنامه های توسعه فضای سبز، حمل و نقل، پسماند و کاهش بقایای سم و کود در فرآورده های غذایی تدوین شده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با بیان اینکه داشتن شهرهای شکوفا یکی از محور های ۱۷ گانه اهداف توسعه پایدار کلانشهرهای دنیاست گفت: شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها باید برای ارتقای کیفیت زندگی در شهرها برنامه ریزی کنند.

وی گفت: ارتقای شاخص های کیفیت زندگی باید در دستور کار تمام مسئولان باشد تا سلامت، نشاط، پویایی و شکوفایی در شهرها ملموس شود.

معاون رئیس جمهوری ادامه داد: مشهد باید در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش تولید گازهای گلخانه ای گام های اساسی بردارد.

ابتکار اظهار کرد: نسل آینده و کودکان حق دارند در محیطی سالم زندگی کنند و این هدف گذاری و کاهش آلودگی هوا باید از کلاشهر مشهد آغاز شود.

وی با تاکید بر کاهش تولید گازهای گلخانه ای افزود: کاهش تولید این گازها منجر به کاهش آلودگی هوا و جلوگیری از هدر رفت انرژی می شود.

ابتکار با بیان اینکه کیفیت هوای شهر مشهد از سال ۱۳۹۲ رو به بهبود است اظهار کرد: گرچه کاهش آلودگی هوا امری تدریجی است ولی تغییرات مثبتی در شاخص های آلودگی هوای مشهد وجود دارد که حاصل کار جدی و پویای دستگاه های مرتبط است .

وی با اشاره به گذشت یکسال از فعالیت مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد افزود: این مرکز الگوی مشارکت دولت و شهرداری ها برای ارتقای شاخص کیفی زندگی در کلانشهر ها است که در کلانشهرهای دیگر نیز باید پیاده شود.



