برنامه مساجد و هیأتهای دانشجویی دانشگاهها در دهه اول محرم

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) دانشگاه های سراسر کشور خود را برای عزاداری سالار شهیدان آماده می کنند.

هر سال در آستانه محرم، دانشجویان در سراسر کشور، مساجد و هیات‌های دانشجویی، دانشگاه را برای ورود به ماه عزای سید و سالار شهیدان آماده می‌کنند.

بر این اساس مراسم عزاداری اباعبدالله الحسین در دهه اول ماه محرم در دانشگاه های شهر تهران به شرح زیراست:

شماره دانشگاه سخنران مداح تاریخ زمان ۱ تهران حجت الاسلام پناهیان مصطفی سماواتی ۲۵ تا ۲۹ مهرماه بعد از نماز ظهر و عصر ۲ صنعتی شریف حجج اسلام صدیقی، قمی و قاسمیان احمد عباسی، احمد تقوایی، محمدرضا رجبی‌فر آغاز شده و تا ۳ آبان ادامه دارد از ساعت ۱۹:۳۰ تاسوعاو عاشورا از ساعت ۱۰:۳۰ ۳ صنعتی امیرکبیر حجج اسلام فاطمی سیرت و علوی ابوذر بیوکافی، جواد رضایی پور، امین جاروبندان آغاز شده و تا ۳ آبان ادامه دارد بعد از نماز مغرب و عشا ۴ علم و صنعت حجج اسلام قاسمیان، موسوی مطلق حنیف طاهری، محمد حسین پویانفر، موسی رضایی آغاز شده و تا اول آبان ادامه دارد بعد از نماز مغرب و عشا ۵ تربیت مدرس حجج الاسلام حسینی خراسانی ، آیت الله قرهی، غیاث، درانی، محمد یان، دکتر فلاح رفیع، دکتر تسلیمی، حاج امیرعباسی، حاج علی اکبر زینلی، حاج امیرکاتوزیان حاج سید مهدی حسینی آغاز شده و به مدت ۱۱ شب ادامه دارد بعد از نماز ظهر عصر و بعد از نماز مغرب و عشا ۶ شهید بهشتی حجت الاسلام زائری، حجتی، رافعی پور لولاچیان، صفایی و آل حبیب آغاز شده و تا ۴ آبان ادامه دارد بعد ازنماز مغرب و عشا ۷ شاهد حجج اسلام سید حسین مومنی، شیخ مهدی شریف میثم احمدی پور، حمزه عسکری از ۲۲ مهر به مدت ۱۱ شب بعد از نماز مغرب و عشا ۸ امام صادق (ع) حجت الاسلام پناهیان میثم مطیعی آغاز شده و به مدت ۱۱ شب ادامه دارد بعد از نماز مغرب و عشا

علاوه بر سخنرانی و مداحی، برخی از دانشگاه های تهران از جمله دانشگاه علامه طباطبایی نمایشگاه کتابی را تحت عنوان از غدیر تا محرم برگزار کرده است که تا پایان دهه اول محرم این نمایشگاه فعالیت دارد.

این نمایشگاه کتاب که با هدف متصاعدکردن عطر ولایت و شهادت در دانشگاه، از عید غدیر خم تا ماه محرم برپا شده از عید غدیر خم تا اول محرم به نمایش کتب وقاب های مذهبی، با اولویت ولایت امیرالمومنین علی (ع) پرداخت و در دهه اول ماه محرم با اولویت فرهنگ عاشورایی به فعالیت می پردازد. محصولات فرهنگی این نمایشگاه با تخفیف ویژه برای دانشجویان عرضه می شود.