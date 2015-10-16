به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر رفیعی شامگاه پنجشنبه در جمع عزادارن حسینی در حرم حضرت معصومه(س) اظهار داشت: امام حسین(ع) در مقابل بدعتی که بنی امیه در طول ۱۳۲ سال خلافت خود ایجاد کردند ایستادند زیرا روایت است عالمی که در مقابل بدعت در دین سکوت کند مورد لعن خدا واقع می‌شود.

وی افزود: سه گروه احترام ندارند گروهی که بدعت‌گذار هستند، حاکمان جور و فاسقانی که آشکارا فسق می‌کنند و از آن پرهیز هم ندارند و غیبت کردن و قیام علیه آنان جایز است.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه اهل بدعت بدترین مردم هستند و توبه هم ندارند و کلاب جهنم هستند، اظهار داشت: بدعت به چیزی می‌گویند که در دین نیست و برخی بخواهند آن را وارد دین کنند مثلاً حرامی را حلال و یا حلالی را حرام کنند.

وی اضافه کرد: سقیفه را به جای غدیر نشاندن و رهبانیت مسیحی و خلافت را به جای امامت جا زدن همه از مصادیق بدعت است و امام حسین(ع) نیز در مقابل این بدعت‌ها ایستادند و قیام کردند.

حجت الاسلام رفیعی ادامه داد: کار بنی امیه به جایی رسید که یزید دائم الخمر و بی نماز خلیفه شد و به او لقب امیرالمؤمنین دادند.

انکار حجاب بدعت در دین است

وی کار محمدبن عبدالوهاب را در نفی توسل و شفاعت را بدعت در چند قرن اخیر دانست و گفت: قبور زیارت بزرگان دین و شفاعت و توسل و این مواردی که عبدالوهاب نفی کرده است از مسائل رایج میان اصحاب بوده است.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی اضافه کرد: یکی از خطراتی که امروز هم در جامعه اسلامی وجود دارد رواج برخی بدعت‌هاست چون برخی افراد منکر ضروری دین مانند حجاب می‌شوند و یا خطبه ازدواج را ضروری نمی‌دانند.

وی با بیان اینکه برخی افراد در تحلیل مسائل دینی ساده اندیش هستند، اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به این مسئله هشدار دادند و فرمودند که نسبت به دشمن نباید سهل انگاری کرد حتی اگر دشمن ضعیف هم باشد نباید از او غافل شویم.

حجت الاسلام رفیعی با اشاره به دیدگاه برخی اندیشمندان اهل سنت در نفی لعن به یزید اضافه کرد: برخی با کمال تعجب این مسئله را نفی کرده‌اند در صورتی که احمدبن حنبل که رئیس مذهب حنبلی است گفته است که لعن کردن بر یزید طبق آیات قرآن کریم هم جایز است.

وی ادامه داد: قرآن فرموده است کسی که به دین پشت کند، فساد و قطع رحم کند لعنت خدا بر اوست و حاکمان بنی امیه از ابتدا این خط مشی را در جامعه پیاده کردند و هر سه کار را انجام دادند.

استاد حوزه و دانشگاه اضافه کرد: پیامبر ۵ وظیفه امر به معروف، نهی از منکر، حلال کردن چیزهای پاکیزه، حرام کردن خبائث و از بین بردن سنت‌های غلط و جاهلی را بر عهده داشته است و در مقابل آن امتش نیز ۴ وظیفه ایمان به او، تکریم پیامبر(ص)، یاری دادن و تبعیت از ایشان را داشته‌اند ولی ۵۰ سال بعد از وفات پیامبر همه این‌ها ترک شد.

وی تصریح کرد: ابوسفیان در اواخر عمرش به فرزندانش توصیه کرد که توپ خلافت را نگذارید از زمینتان بیرون برود زیرا نه آخرتی و نه جهنم و نه بهشتی وجود دارد ولی با تعجب کسی را که کافر شده است برایش فیلم می‌سازند و خیابان به نام او می‌کنند.

برخی می‌خواهند بدعت‌های جدیدی در دین ایجاد کنند

حجت الاسلام رفیعی با بیان اینکه علت اصلی قیام امام حسین(ع) مبارزه با بدعت در دین بود، گفت: امروز هم باید مراقب برخی بدعت‌های دینی باشیم اینکه مد شده می‌گویند هر چیزی را که در قرآن است قبول داریم خودش خلاف قرآن و بدعت و همان حرفی است که عده‌ای می‌گفتند «حسبنا کتاب الله».

وی تأکید کرد: خود قرآن فرموده است که از خدا، رسولش و اولوالامر تبعیت کنید یعنی از قرآن و سنت رسول الله و ائمه(ع) پیروی کنید ولی برخی افراد با برچسب روشنفکرمآبی می‌خواهند بدعت‌های جدیدی در دین ایجاد کنند.