به گزارش خبرگزاری مهر، ژوزه مورینیو سرمربی چلسی تاکید کرد که نمی‌خواهد از چلسی و شرایط فعلی‌اش فرار کند و اعتقاد دارد باز هم نتایج خوبی با این تیم به دست می‌آورد.

سرمربی چلسی که پس از ۶ سال، سال ۲۰۱۳ به «استمفورد بریج» بازگشت و فصل پیش با قدرت به دو عنوان قهرمانی دست یافت، فصل جدید را خیلی ضعیف آغاز کرده است و تیم او اکنون در رتبه شانزدهم جدول لیگ برتر جای دارد.

اما مورینیو درباره چلسی گفت: از بازگشت به چلسی پیشمان نیستم. من به چلسی بازگشتم و دوباره قهرمان لیگ شدم. در حالی که دوران پایان نسلی فوق العاده مثل فرانک لمپارد بود. قهرمانی در لیگ برتر بدون فرانک لمپارد یک موفقیت بزرگ بود. نسل قبل به پایان رسید، اما من هنوز به دنبال موفقیت‌های بیشتر هستم.

این پرتغالی ۵۲ ساله افزود: قصد فرار کردن را ندارم. می‌دانم باز هم خاطرات خوبی برایمان باقی می‌ماند. می‌جنگیم و منتظر نتایج خوب می‌مانیم.