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۲۴ مهر ۱۳۹۴، ۹:۵۱

نماینده ولی فقیه در اصفهان:

تربیت نشدن در مکتب اهل‌بیت ثمره‌ای جز انحرافات کفرآمیز ندارد

تربیت نشدن در مکتب اهل‌بیت ثمره‌ای جز انحرافات کفرآمیز ندارد

بهشهر- نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان گفت: تربیت نشدن در مکتب اهل‌بیت و علما ثمره‌ای جز انحرافات کفرآمیز ندارد که اکنون در جهان اسلام با ظهور گروه‌های تکفیری شاهد آن هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی نژاد پنجشنبه شب در  آیین نکوداشت چهاردهمین سالگرد ارتحال علامه ابوالحسن ایازی (ره) و دو فرزندش در مسجد جامع رستمکلا و در کنار بارگاه ملکوتی‌شان، افزود: نعمت امامت و ولایت دو نعمت بسیار بزرگی است که خداوند در اختیار ما قرار داده تا با بهره‌مندی از مکتب اولیای الهی و روحانیت در مسیر امامت و ولایت قرار گیریم.

وی اظهار داشت: علامه ایازی از علمای متدین، زاهد و مردم‌دار در منطقه بود که عمر بابرکتشان را در مسیر الهی و تربیت علمای دین صرف کردند و امروز حضور مردم در این مراسم گواه بر مردم‌داری ایشان و خلوص نیست و در مسیر حق بودن وی است.

 نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان با اشاره به حدیث ثقلین بیان کرد: قرآن همانند داروخانه بی‌انتهایی است که پزشک این داروخانه اهل‌بیت و علماء هستند و  همه ما باید با استفاده از تربیت علمای دین که پرورش‌یافته مکتب اهل‌بیت هستند از این نعمت متنعم شویم.

وی با اشاره به رفتار داعش گفت: امروز داعش مرد و زن، بزرگ و کوچک و همه را می‌کشد چراکه دستشان بر دامن ائمه اطهار (ع) نرسیده و عدم توسل به ائمه، همین مسائل و انحرافات را به دنبال دارد.

آیت‌الله طباطبایی نژاد در ادامه با اشاره به کمبود روحانی در برخی مناطق گفت: همه ما باید سعی در تربیت علمای دینی داشته باشیم و سعی کنیم که علمای شیعه را افزایش دهیم تا جامعه به‌سوی خیرات و نیکی‌ها هدایت شود و استان مازندران به‌عنوان استانی که در تربیت طلاب دینی توانمند است و طلاب فراوان دارد الگوی مناطق مختلف باشد.

آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن ایازی در سال ۱۳۱۰ هجری شمسی در رستمکلا از توابع شهرستان بهشهر به دنیا آمد و مراحل ابتدایی تحصیل را در محضر پدرش مرحوم آیت‌الله حاج شیخ حیدر ایازی گذراند.

علامه ایازی سپس وارد حوزه علمیه کوهستان شد و در محضر آیت‌الله کوهستانی کسب فیض کرد و مدتی هم در حوزه علمیه ساری به فراگیری علوم حوزوی پرداخت و پس‌ازآن به حوزه علمیه قم سفر کرد و از محضر آیات عظام بروجردی، امام خمینی(ره) و علامه طباطبایی بهره برد.

وی پس از ۱۲ سال تحصیل در مکتب این بزرگان بنا به پیشنهاد استادش آیت‌الله کوهستانی به حوزه علمیه نجف اشرف رفت و هشت سال در جوار بارگاه امیر دل‌ها، حضرت علی (ع) از محضر بزرگانی چون آیات عظام سید محسن حکیم، سید ابوالقاسم خویی، سید محمود شاهرودی، میرزا باقر زنجانی و میرزا هاشم آملی بهره برد.

آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن ایازی پس از سالها مجاهدت در امور دینی و تربیت طلاب فراوان در حوزه علیمه رستمکلا یکشنبه ۲۶ اسفندماه ۱۳۸۰ برابر با دوم محرم‌الحرام ۱۴۲۳ براثر بیماری دارفانی را وداع گفت.

کد مطلب 2941800

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