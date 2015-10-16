به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید یوسف طباطبایی نژاد پنجشنبه شب در آیین نکوداشت چهاردهمین سالگرد ارتحال علامه ابوالحسن ایازی (ره) و دو فرزندش در مسجد جامع رستمکلا و در کنار بارگاه ملکوتیشان، افزود: نعمت امامت و ولایت دو نعمت بسیار بزرگی است که خداوند در اختیار ما قرار داده تا با بهرهمندی از مکتب اولیای الهی و روحانیت در مسیر امامت و ولایت قرار گیریم.
وی اظهار داشت: علامه ایازی از علمای متدین، زاهد و مردمدار در منطقه بود که عمر بابرکتشان را در مسیر الهی و تربیت علمای دین صرف کردند و امروز حضور مردم در این مراسم گواه بر مردمداری ایشان و خلوص نیست و در مسیر حق بودن وی است.
نماینده ولیفقیه در استان اصفهان با اشاره به حدیث ثقلین بیان کرد: قرآن همانند داروخانه بیانتهایی است که پزشک این داروخانه اهلبیت و علماء هستند و همه ما باید با استفاده از تربیت علمای دین که پرورشیافته مکتب اهلبیت هستند از این نعمت متنعم شویم.
وی با اشاره به رفتار داعش گفت: امروز داعش مرد و زن، بزرگ و کوچک و همه را میکشد چراکه دستشان بر دامن ائمه اطهار (ع) نرسیده و عدم توسل به ائمه، همین مسائل و انحرافات را به دنبال دارد.
آیتالله طباطبایی نژاد در ادامه با اشاره به کمبود روحانی در برخی مناطق گفت: همه ما باید سعی در تربیت علمای دینی داشته باشیم و سعی کنیم که علمای شیعه را افزایش دهیم تا جامعه بهسوی خیرات و نیکیها هدایت شود و استان مازندران بهعنوان استانی که در تربیت طلاب دینی توانمند است و طلاب فراوان دارد الگوی مناطق مختلف باشد.
آیتالله حاج شیخ ابوالحسن ایازی در سال ۱۳۱۰ هجری شمسی در رستمکلا از توابع شهرستان بهشهر به دنیا آمد و مراحل ابتدایی تحصیل را در محضر پدرش مرحوم آیتالله حاج شیخ حیدر ایازی گذراند.
علامه ایازی سپس وارد حوزه علمیه کوهستان شد و در محضر آیتالله کوهستانی کسب فیض کرد و مدتی هم در حوزه علمیه ساری به فراگیری علوم حوزوی پرداخت و پسازآن به حوزه علمیه قم سفر کرد و از محضر آیات عظام بروجردی، امام خمینی(ره) و علامه طباطبایی بهره برد.
وی پس از ۱۲ سال تحصیل در مکتب این بزرگان بنا به پیشنهاد استادش آیتالله کوهستانی به حوزه علمیه نجف اشرف رفت و هشت سال در جوار بارگاه امیر دلها، حضرت علی (ع) از محضر بزرگانی چون آیات عظام سید محسن حکیم، سید ابوالقاسم خویی، سید محمود شاهرودی، میرزا باقر زنجانی و میرزا هاشم آملی بهره برد.
آیتالله حاج شیخ ابوالحسن ایازی پس از سالها مجاهدت در امور دینی و تربیت طلاب فراوان در حوزه علیمه رستمکلا یکشنبه ۲۶ اسفندماه ۱۳۸۰ برابر با دوم محرمالحرام ۱۴۲۳ براثر بیماری دارفانی را وداع گفت.
نظر شما