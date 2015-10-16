رکود در صنایع کوچک غالب شد/ بسته حمایتی در شورای پول و اعتبار

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد علی سید ابریشمی در گردهمایی معاونان عمران محیط زیست شرکت شهرک‌های صنعتی کشور گفت: هر چقدر واحد تولیدی کوچک‌تر باشد، مشکلات اقتصادی و رکود حاکم بر جامعه بر آن تاثیر بیشتری می‌گذارد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، معوقات بانکی را از مشکلات واحدهای تولیدی برشمرد و اظهارداشت: به دلیل وجود این معوقات، اغلب صاحبان صنایع نمی‌توانند از تسهیلات جدید بهره‌مند شوند.

وی خاطر نشان کرد: بسته حمایتی برای واحدهایی که چک برگشتی دارند یا دارای معوقه بانکی هستند، دیده شده است که در آینده ای نزدیک، تایید این مصوبه از مراجع ذی ربط گرفته می‌شود تا هر چه سریع تر اجرایی شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، نقش صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در حمایت از واحدهای صنعتی را موثر دانست و یادآور شد: این صندوق می‌تواند وثیقه واحدهای صنعتی را فراهم کند تا از تسهیلات استفاده کنند.

سید ابریشمی، یکی از اولویت‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران را ایجاد فضای مناسب برای شهرک‌های صنعتی استان‌ها اعلام کرد و گفت: در حال حاضر تامین زمین برای استان گیلان در اولویت قرار دارد.