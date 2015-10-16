مراسم شیرخوارگان حسینی در کرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دومین روز از ماه محرم مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلی کرج و با حضور پر شور مردم ولایتمدار این شهرستان برگزار شد. این مراسم به جز در مصلی در مهدیه کرج و هیات ثارالله نیز برگزار شد.

مادران زیادی به همراه کودکان خود برای حضور در این مراسم به مصلی کرج آمده بودند و به یاد مظلومیت علی اصغر طفل شش ماهه حسین ابن علی (ع) که در کربلا به شهادت رسید نوای لالایی سر دادند.

در این مراسم مداحان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) به مداحی و سوگواری پرداختند.

همه ساله همایش شیرخوارگان حسینی در روز دوم ماه محرم در سراسر کشور برگزار می شود و طی این مراسم بسیاری از مادران سرزمینمان ایران کودکان شیرخوار خود را به مساجد و مصلی های شهر می برند تا با حضور در این همایش یاد و خاطره شهدای واقعه عاشورا را زنده نگه دارند.