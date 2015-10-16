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۲۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۵:۰۴

با حضور مردم ولایتمدار کرج؛

مراسم شیرخوارگان حسینی در کرج برگزار شد

مراسم شیرخوارگان حسینی در کرج برگزار شد

کرج - مراسم شیرخوارگان حسینی با حضور مردم ولایتمدار شهرستان کرج در مصلی این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دومین روز از ماه محرم مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلی کرج و با حضور پر شور مردم ولایتمدار این شهرستان برگزار شد. این مراسم به جز در مصلی در مهدیه کرج و هیات ثارالله نیز برگزار شد.

مادران زیادی به همراه کودکان خود برای حضور در این مراسم به مصلی کرج آمده بودند و به یاد مظلومیت علی اصغر طفل شش ماهه حسین ابن علی (ع) که در کربلا به شهادت رسید نوای لالایی سر دادند.

در این مراسم مداحان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) به مداحی و سوگواری پرداختند.

همه ساله همایش شیرخوارگان حسینی در روز دوم ماه محرم در سراسر کشور برگزار می شود و طی این مراسم بسیاری از مادران سرزمینمان ایران کودکان شیرخوار خود را به مساجد و مصلی های شهر می برند تا با حضور در این همایش یاد و خاطره شهدای واقعه عاشورا را زنده نگه دارند.

کد مطلب 2941807

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